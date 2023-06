Filip: 'Nije me strah finala jer ako ja zapnem, moja Anamarija će potegnuti'

„Nisam spavao ništa, noga me boli. Bio sam na hitnoj sinoć, rekli su mi da sam istegnuo sve ligamente zgloba, ali da nema hematoma i nisam ništa slomio, to je bitno“, rekao je Josip, koji je dodao kako nikad nije ništa lomio u životu, niti imao nekih većih ozljeda. „Ali grist ću, ovakav ranjen sam još gori!“ dodao je. Kad je o Filipu riječ, nije sigurno muči li ga nervoza ili viroza. „Bolje se osjećam danas, prespavao sam i preznojio se po noći“, otkrio je i objasnio kako u kući vlada napeta atmosfera, ali da se Anamarija i on trude isključiti o razmišljanju o finalu dok ne dođe taj dan. „Ana razvaljuje u svemu i kompletno je bolja od svih žena u kući koje su bile tu, najjača je bila tako da ja, na primjer, zapnem, ona će potegnuti. Zato me nije strah ničega jer ona može sve“, pohvalio je svoju suprugu. S Karmelom i Tomislavom i dalje ne pričaju, a Anamarija zaključuje: „Treba ih držati na distanci.“

I dok su bilderi ponovno jedna od glavnih tema, oni se nisu zamarali drugima, nego su vrijedno vježbali i razgovarali kako im je baš dobro što su dobili novu konkurenciju, odnosno, parove iz prijašnjih sezona. Lili je prepričavala Ćiri svoj san, a on ju je zafrkavao kako se ona uopće ne sjeća nijednog datuma kao, primjerice, datuma njihovih zaruka. Kasnije se s djevojkama dogovarala što da prave za doručak te je napravila štrudlu. Stari parovi pričali su na terasi kako su svi malo ozlijeđeni, ali da će još jednom dati sve od sebe u izazovima. „Ova tri para stvarno su dostojni protivnici samo ovisi, naravno, u kojim zadacima“, zaključili su Ismet i Filip.

Tko će danas pokazati da je već spreman za finale