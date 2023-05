Filip se naljutio na suprugu: 'Stvaraš mi pritisak, zezaš me za svaki zadatak, želim kući'

"U nijednom trenutku ti nisam prigovarao. Ti mene za svaki zadatak zezaš. Ako će biti tako, ja želim ići kući danas. Nemoj me zezati", rekao je Filip Anamariji. Izgubili su u izazovu pa su se nakon toga posvađali.

"Ljubavi, nisi ti kriv. Ne krivim te", rekla mu je Anamarija, no nije htio slušati. Nastavljao je po svome.

"Kako da ja budem samopouzdan kada me tako zezaš. Pa dajem sve od sebe", rekao je Filip. Njegova supruga je pak imala pomirljiv ton te ga je zamolila da to ne radi, u smislu da ju ne odbacuje od sebe u trenucima kada je loše.

"Ti meni stalno stvaraš pritisak. Za nijedan zadatak nisi rekla kako si ti kriva. Nikad to nisi rekla u studiju. Poslije to kažeš, poslije se ispričavaš i poslije ti je žao. Mislim da sam glup pored tebe, pritisak mi stvaraš. Jedino ti valjaš. Nemoj me zezati", govorio je Filip.

