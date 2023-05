Izazov 'zapetljanac' bio je vrlo buran za Anamariju i Filipa. Dok ga je ona završila u rekordnom roku, Filip se doslovce zapetljao i jedva je nastavio dalje. Anamarija je zbog toga izgubila živce i derala se na supruga, dok je i on u konačnici popustio. Deranja je bilo sa svih strana, ali navečer su se pomirili. Filip je to komentirao za RTL.hr i otkrio kako su riješili nesuglasice.

"Mi smo inače takvi. Nekada ja puknem na nju, nekada ona na mene. To nije ništa strašno i to nam je uobičajeno. Za sat vremena smo si dobri, kao da se ništa nije dogodilo", rekao je Filip.

Kaže kako mu je izazov 'zapetljanac' dosad bio najgori dok je njegovoj Anči bio najbolji. "Puno je veći natjecateljski tip od mene i teže podnosi poraz. Mislim da je samo zbog toga došla do toga. Kasnije nije bilo nikakve zamjerke. Svatko kada je ljut ili kada je pod takvim adrenalinom, kaže nešto što ne misli", rekao je.

Zbog teških riječi koje su pale, u emisiji je reagirao i Davor. Rekao je kako, da mu je Filip zet, nakon ovakvog ponašanja više ne bi bio. Filip je i to komentirao za RTL.hr.

"Čovjek nas ne poznaje i na temelju te jedne svađe je takvo nešto izgovorio. Meni je žalosno da je čovjek u tim godinama to izgovorio. Mislim da nisam ništa previše uvredljivo rekao. Mislim da on ima pik na mene jer ne može prihvatiti da ja, koji sam puno mlađi od njega, imam hrabrosti i iskrenosti da mu kažem sve otvoreno u lice dok su njegove riječi uvijek: 'Fićo, vidjet ćeš sve na izjavama'. Nema hrabrosti reći otvoreno što misli nego uvijek priča iza leđa. U jednim sam mu eliminacijama rekao kako mi se nisu pokazali kao primjer i onda sam mu došao i zamolio ga da popričamo. No, on nije bio za to. Taj dan je Meri zakuhala svađu s Anamarijom i Karmelom. Realan sam i govorim kako stvari stoje, dok on glumata", rekao je Fićo. No, ni Davoru ništa ne zamjera jer je on jednostavno takav.

