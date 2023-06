Finalisti pobijedili veterane, a dečki učili kako nije lako biti žena: 'Puno se žrtvuju za ljepotu'

„Ja nemam povjerenja u druge! Mislim, s kim god se vozim, nemam povjerenja“, komentirala je Azelma. „Vozite se u krug i gledate određene simbole koje morate pamtiti“, nastavio je Enis i dodao da određeni simboli nose određeni broj bodova, djevojke pamte ružičaste, a dečki plave, i to po redu kako su ih vidjeli!

Superpar, 4. sezona Foto: Superpar, 4. sezona

Nakon jučerašnjeg izazova u banci su najjači Anamarija i Filip, potom Azelma i Ismet te Karmela i Tomislav s najmanje novca. „Vidi se i po banci da smo bolji - ne samo da smo hrabrije ulagali nego smo i više zadataka riješili“, rekla je Anamarija. Ona i njezin suprug ponovno su birali par s kojim će se boriti, a sad su odabrali Danijelu i Josipa jer nisu mogli ponovno Tinu i Davora. Azelma i Ismet odabrali su Lili i Ćiru, a Karmela i Tomislav dobili su Tinu i Davora.

Superpar, 4. sezona Foto: Superpar, 4. sezona

„Bila sam skroz uzbuđena i jedva sam čekala kad ćemo krenuti“, rekla je Danijela i počeli su s vožnjom, a Enis je u šali komentirao: „Nema šanse da upamte išta!“ Vozači su brzo vozili, a Danijela i Josip naglas su ponavljali simbole. „Naviknula sam se na ovakve stvari tako da se nisam obazirala na njegovu vožnju već na pamćenje simbola“, rekla je Danijela i dodala da se uz Josipa naviknula na takvu vožnju. Brzo su riješili zadatak i imali stopostotni učinak pa su čekali kako će njihovi izazivači imati vrijeme.

Superpar, 4. sezona Foto: Superpar, 4. sezona

Anamarija i Filip sljedeći su počeli sa zadatkom i jako im se svidjela vožnja. „Odmah su mi simboli sjedali na mjesto, fakat sam uživala“, rekla je Anamarija koja ih je pamtila pomoću pjesmice. „Mislim da imamo dobro vrijeme bez obzira na to što je ona to brže složila“, komentirao je Filip. Danijela i Josip svoj su zadatak odradili za dvije minuta tako da su Anamarija i Filip osvojili 1000 eura jer su svoj zadatak obavili za minutu i sedam sekundi.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Lili i Ćiro sljedeći su počeli s vožnjom i istinski su uživali. „To treba svatko probati“, rekla je Lili. „Pamtim znakove. Uvijek kad autom idem na neko putovanje, uvijek se po nečemu sjetim, po nekome znaku, a moja se Ljiljana izgubi“, rekao je Ćiro, a Lili ga je kasnije sprdala jer je ona prva završila zadatak i Ćiro nije pogodio sve simbole.

Superpar 4.sezona Foto: Superpar 4.sezona

Azelma i Ismet su se isto jako radovali ovome zadatku. „Pamtim ono što me zanima i što mi je potrebno u životu, ostale stvari ne pamtim“, rekla je Azelma, a Ismet dodao kako im je jako bitno da dobro prođu u izazovu. Ismet je zamijenio dva simbola, a Azelma je komentirala kako joj je drago jer će mu imati što prigovarati. Na kraju su za tri sekunde bili brži od Lili i Ćire i osvojili su 1000 eura. „Baš mi je drago što su pobijedili“, rekli su Lili i Ćiro.

Superpar 4.sezona Foto: Superpar 4.sezona

Karmela i Tomislav bili su sljedeći par, a i njima je vožnja bila fenomenalna. „Ovako bih se vozio svaki dan“, rekli su i uspješno složili sve simbole, a poslije njih krenuli su Tina i Davor. „Nije bilo teško pamtiti simbole, bilo je odlično“, rekla je Tina, koja je pomiješala dva simbola, baš kao i Tina. Novac su osvojili Karmela i Tomislav jer su pogodili sve simbole. „Sportski su nas razbili“, rekao je Davor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Nakon današnjeg izazova u kući se osjeća pad napetosti pa je došao trenutak i za malo zabave i opuštanja. Muškarci su trebali opustiti svoje bolje polovice, formirati dvije grupe i odabrati dvije pjesme, napraviti plesnu koreografiju, a sve su to trebali raditi odjeveni u žene! Josip ih je odmah podijelio na veterane i nove dečke, a Davor je rekao: „Zadatak koji smo dobili bit će smiješan ženama, bit će smiješan svima, ali nama tako tako, no probat ćemo to odraditi.“

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Počeli su dogovori za pjesme, odijevanje i plesanje, što veteranima nije nimalo lako palo, a Tomislav je trebao biti u grupi s Filipom. „Sada se manje družimo Fićo i ja, što je prirodno nekako, ali ja ne dam da s moje strane bude nekakvih tenzija i loše energije, imam tu neku svoju auru koju držim“, objasnio je Tomislav kako nema problem raditi neki zadatak s Filipom.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Ismet je smatrao da prvo trebaju pregledati šminku svojih boljih polovica, a Ismet je u šali rekao: „Čuči žensko u meni!“ Veterani su komentirali kako su finalisti to previše ozbiljno shvatili dok oni to doživljavaju kao neku zabavu, a ne zadatak. „Žrtvuju se mnogo za ljepotu“, rekao je Ismet, a Tomislav nastavio: „Teško je biti žena jer su one kompliciranija bića od muškaraca i to su si same krive - zakomplicirale su sve. Kad si muškarac, opereš zube, umiješ se i ideš van! A kad si žena, opereš zube, umiješ se i onda napraviš još 42 stvari i onda tek ideš van.“

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Kako će sutra muškarci glumiti žene i koliko ih strašan izazov očekuje - ne propustite pogledati sutra od 21.15 sati na RTL-u u finalnom tjednu 'Superpara'.