Prisjetimo se prvog zadatka kad su žene imale volan za rukom, a njihovi muškarci navigriali su kojim putem moraju voziti. Karmela i Tomislav uspjeli su se zabiti u skoro svaku prepreku, a Karmela je skoro pregazila i voditelja Enisa. Njihov prvi zadatak nasmijao je Enisa, kao i njih same. Pogledajte video- Karmela skoro pregazila Enisa

2. Karmela se nekoliko puta ozljedila na izazovima jer su prepreke bile ili previsoke za nju ili nij evidjela te bi pala na pod. No, unatoč ozljedama uvijek je nastavila s izazovm do kraja na što je Tomislav bio preponosan. I onda sama je rekla da bi se samo dignula i nastavila, a kasnije bi razmišljalal koliko će ju to boliti.

Pogledajte video- Karmela pala na pod na izazovu

3. Karemela i Tomislav u showu 'Superpar' proslavili su petu godišnjicu zajedničke veze. Uz sushi i vino, pričali su o njihovom zajedničkom životu, boravku u kući i što mogu promijeniti na sebi kako bi bili još bolji. Par dijeli zajedničke interese, a to su treninzi koji ni jedan ni drugi nisu propustili obaviti čak niti za vrijeme boravka u kući.

Pogledajte video- proslava pete godišnjice Karmele i Tomislava

4. Uz lijepe trenutke, u kući je usliejdilo i nekoliko svađa. Anamarija i Karmela povisile su glas jedna na drugu, a do toga je došlo jer je Karmela smatrala da joj Anamarija govori iza leđa, koje joj ona, kako kaže, konstantno čuva. Iako je svađa izgledalo kao da je prijateljstvu došao kraj, Anamarija i Karmela uspjele su razrješiti nesuglasice.

Pogledajte video- svađa Karmele i Anamarije

5. U ovom zadatku žene su bile na aukciji i nametale su se za predmete, a žena koja je išla do kraja osvojila bi predmet i dala drugom muškracu da ga drži u rukama sve dok mu stvari ne budu preteške. Tomislav je prvi pustio sve stvari na pod, a nakon toga Karmela nije htjela pružiti ruku Anamariji jer je smatrala da su se ona i Martina urotile protiv Tomislava.

6. Nakon nekoliko gubitaka, osvanuo im je i pobednički trenutak. Karmela i Tomislav izborili su se za imunitet te time izbjeli eliminacije. Zadatk je bio izgurati drugi par s tatamija, a njima je odlično sjeo zadatk jer su vrlo jaki.

Pogledajte video- borba za imunitet

7. Karmela i Tomislav proizvode zdrave fitness obroke, a Tomislav smatra da će im ovaj show pomoći d aljudi čuju za njih. Karmela je jako ponosna na Tomislava jer je odan poslu, a nekad, kako kaže, s e budi i usred noći i razmišlja kako nešto napraviti boljim.

pgledajte video- priča o poslu

8. Mačke s devet života! Karmela i Tomislav po četvrti put izbjegli su eliminacije. Iako nisu bili u najbolji odnosim as ostalim parovima i izglasali su da oni napuste show, njima bi se uviejk nekako posrećilo. tako su već nekoliko puta izbjegli eliminacije, a to je i njih same šokiralo.

Pogledajte video- Karmela i Tomislav ponovno izbjegli eliminacije

9. U izazovu 'zapetljanac' parovi su morali što prije provući se kroz špage te doći do cilja gdje će se poljubiti s partnerom. Karmela je ponovno pala na pod, a rekla je da su šipke bile previsoke za njezine proporcije. Unatoč ozljedi, Karmela je kao i uvijek nastavila s izazovom.

10. Došlo je vrijeme da Karmela i Tomislav otiđu kući. Iako su nekoliko puta izbjegli eliminacije, ovaj put nisu imali sreće. U eliminacijama su bili s Dragom i Anamarijom kojima su ostali parovi dali narukvice. Iako su ispali, Karmela i Tomislav komentirali su kako je bilo pošteno da oni ispadnu.

Pogledajte video- Karmela i Tomislav napuštaju show

