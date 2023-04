Azelma i Ismet Žerić dolaze iz Bihaća, u braku su petnaest godina i imaju dvoje djece od 14 i 16 godina. Za sebe smatraju da su idealni za ovaj show jer su u životu jako puno toga skupa prošli. Ismet je bivši boksački reprezentativac koji je navikao na pobjedu. Bio je prvak u boksu šest godina i zaljubio se u ljepoticu koja mu je pomogla da krene pravim putem. Dok Azelma u 'Superparu' uživa u jutarnju kavici, on se kroz trening priprema za nadolazeće izazove.

"Više sam pobjeđivao, nego gubio, tako da mi poraz malo teže legne", rekao je Ismet.

Priznao je da ga je Azelma izvela na pravi put, a on je nju naučio boriti se u životu.

"Ismet je ogromni borac, i kroz sport i kroz život. On je taj koji me podigne u mojim lošim situacijama i motivira me da idem dalje", izjavila je Azelma.

U posljednjem izazovu, gdje su morali napuniti posude vodom, koristeći pribor koji i nije najbolji, Azelma i Ismet bili su najuspješniji par te su time izbjegli eliminacije.

