UH

Izgubljeni izazov dotukao je Anamariju i Dragu: 'Neću snimati više, ona me provocira, ne želim raspravljati!'...

Anamarija i Drago posvadili su se nakon izazova. On joj je zamjerio to što je bila spora kada se od nje iziskivala brzina, a ona to što ju kritizira