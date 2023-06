U 'Superparu' je zavladala napetost nakon povratka bivših kandidata, a Imoćanin Josip ispričao nam je tko mu je favorit za pobjedu i kakav je odnos imao s polufinalistima.

Otkrio je kakav je odnos imao s Dragom koji je u razgovoru sa suprugom Anamarijom rekao da mu je Josip dosadan i naporan te da ne zna o čemu bi s njim komunicirao.

"Ma što se mene tiče, meni je Drago top. Zna se nekad šaliti i ima smiješne fore kao i ja. Nisam mu zamjerio što nas jedini od ukućana nije pozdravio na ulasku u kuću. No on je taj dan očito pao zadatak jako važan za njega i vidio sam da ni on ni njegova supruga Anamarija nisu bili dobre volje. U našoj komunikaciji ne osjetim da mu nisam simpatičan jer je Drago super prema meni i Danijeli", ispričao je Josip.

Osvrnuo se i na odnos s Ismetom. Naime, njega je naljutio kad mu je rekao da bi ga razbio kao majmuna u sparingu. Objasnio je kakva se točno situacija odigrala između njega i Ismeta.

"Naljutio sam Ismeta jer sam mu rekao da me ne bi bilo strah ući u s ring s njim u sparing jer sam trenirao kickboxing otkad sam bio dijete pa kroz cijelu srednju školu. Htio sam se baviti nekim sportom zbog zdravlja. Ismet je pogrešno shvatio. Možda ga je uvrijedilo to što sam mu rekao to 'kao majmuna u ringu', to kako sam se izrazio. Shvatio je to kao da sam mu izazivač za ring, ali brzo je bilo sve u redu. Ismet je kralj. Kada razgovaramo, razumijemo se jer imamo isti stil života, a i pogled na pojedine stvari. Moji bliski prijatelji dosta karakterom podsjećaju na Ismeta. Upravo je to razlog što imamo odličnu komunikaciju. Ismet je stvarno super prema meni. I s Azelmom sam u super odnosu, puno razgovaramo svi zajedno“, rekao nam je Josip.

Zbog nekih napetih situacija pitali smo bivšeg kandidata 'Superpara' smatra li da se muškarci ne znaju šaliti i da su sve preozbiljno shvatili.

"Mislim da se nitko u kući ne zna šaliti. Svi su to preozbiljno shvatili. No nikome to nisam uzeo za zlo jer znam da je situacija u kući napeta. Naravno, još se bore za finale i pola ih je ispalo iz showa. Svi su ukočeni, ali zato smo im mi došli popraviti raspoloženje i dići atmosferu u kući", objasnio je.

Istaknuo je da Danijela i on nikad ne govore loše o nekome na televiziji. Zadovoljan je što su ih svi prihvatili u kući. Ipak, najviše vremena je u blizini Davora koji je u kuću stigao sa suprugom Tinom.

"Davor je meni idol od prve sezone i 90 posto vremena provodim s njim", zaključio je.

Na kraju nam je otkrio koji par mu je favorit za pobjedu.

"Sa svima sam dobar, ali mislim da će ih Ismet i Azelma zgaziti u izazovima", rekao je Josip.

