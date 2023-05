Davor i Meri izvukli su se s eliminacija zato što su Max i Veronika odlučili otići zbog njegovog posla. Ovako su im pružili drugu šansu, a nakon eliminacija, Davor je razgovarao s drugim kandidatima i rekao im kako je ovo sve što su dosad pokazali u showu bila kriva slika. "Bilo je lažno, tek ćete sada vidjeti kakvi smo mi baka i djed", rekao je Davor Martini. Drugi kandidati su to čuli i počeli komentirati njegove riječi.

"Da me ovdje s 40 godina netko pravi budalom. Koje su to fore? On je glumio da ju ne poštuje? Kako možeš glumiti to da si ne poštuješ ženu na televiziji? Sori druže, ali mislim da to tako ne ide. Postoje li novci zbog kojih biste prihvatili igru da ponižavate svoju ženu? ", rekla je Verica.

"Ljute se oni koji rade podjelu u kući. Mi ćemo to nastojati ispraviti, da budu svi, kako bi rekli Dalmatinci, jedna duša, a dva tijela", rekao je Davor. On i Meri su na istoj strani i smatraju da neki kandidati manipuliraju drugima.

"Njezin stav me uopće ne zanima. Neka prvo pogleda svoju komunikaciju koja je nasilno kreveljenje. Tko je ona ovdje? Ne razumijem", rekao je Davor o Verici.

