Kako probuditi žensku energiju? Evo kako to rade naše djevojke u 'Superparu'

Ines i Sanja, koje stoje iza projekta SuperNaturals, učile su djevojke 'Superpara' kako probuditi svjesnost, ali i žensku energiju.

"Osjećaš muziku, osjećaš višak u sebi i samo pustiš", rekla im je Ines pa pokazala vježbu koja pomaže otpustiti emocije.

Ines i Sanja objasnile su da je cilj otpustiti sve iz sebe, sav višak, sva očekivanja.

"Čovjek ispušta ono što ga tišti, svoj bijes i sasvim je to ok", rekla je Meri.

Zatim su, s povezom na očima, plesale i kroz spontane pokrete pokušavale probuditi žensku energiju, jer kako je rekla Sanja - žene su tisućama godina plesale zajedno.

Anamarija je priznala da je njoj na početku bilo malo neugodno i nije se mogla opustiti jer ju je brinulo što drugi misle, a Azelmi se cijela vježba jako svidjela. "Baš je super bilo, baš da izbaciš iz sebe negativnu energiju."

"Zaboravi sve naučene pokrete, osvijesti nešto novo u sebi i oblikuj to tijelo. Pusti to van", govorila je Ines curama dok su plesale.

Za kraj su cure sjele u krug, spojile dlanove te zahvalile same sebi ispustile glas veselja. "Cure su se pustile koliko su se mogle pustiti u ovom okruženju i mi se iskreno nadamo da su dobile barem jedan djelić onoga što smo htjele podijeliti. Nadamo se da su neke ideje došle do srca…ili do želudca", rekla je na kraju Sanja.

