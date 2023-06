Karmela i Tomislav upoznali su se na rođendanu nakon čega su se ona i prijateljica pridružile Tomislavovom društvu, a romansa je krenula u studentskom domu. Tamo su shvatili kako imaju mnogo zajedničkih interesa, od čega je jedan i sport.

"On mi je pomogao da se više posvetim bodybuildingu. Zajedno treniramo, ali ne radimo isti trening. Pomažemo si, ali jedno drugome ne smetamo. Otprilike smo po cijele dane zajedno tako da nam show nije prevelik izazov što se tiče te konstantne prisutnosti", otkrili su.

Karmela je ostavila dojam na gledatelje, ali i voditelja Enisa Bešlagića već u prvom izazovu u 'Superparu'. U zadatku su žene bile za volanom, a muškarci su im davali upute kojim putem moraju voziti. Karmela i Tomislav uspjeli su se zabiti u skoro svaku prepreku, a Karmela je skoro pregazila i voditelja Enisa Bešlagića. Njihov prvi zadatak nasmijao je Enisa, kao i njih same.

"Stani bona više, gasi auto", rekao joj je Enis, a ona se nadala da će se ovaj incident brzo zaboraviti.

Karmela se nekoliko puta ozlijedila na izazovima jer su prepreke bile ili previsoke za nju ili inije vidjela te bi pala na tlo. No unatoč ozljedama uvijek je nastavila s izazovom do kraja na što je Tomislav bio preponosan. I ona sama je rekla da bi se samo dignula i nastavila, a kasnije bi razmišljalala koliko će je to boliti.

Za nju je bio bolan i izazov s ugljenom. U kotao je morala ubaciti 15 kilograma ugljena, a u jednom trenutku se poskliznula i pala na desno koljeno. Moglo je biti kobno, no Karmela je ustala i nastavila dalje. Hrabro i odlučno, iako su na kraju izgubili od Anamarije i Filipa.

Karmela i Tomislav u showu 'Superpar' proslavili su petu godišnjicu zajedničke veze. Uz sushi i vino, pričali su o njihovom zajedničkom životu, boravku u kući i što mogu promijeniti na sebi kako bi bili još bolji. Par dijeli zajedničke interese, a to su treninzi koji ni jedan ni drugi nisu propustili obaviti čak niti za vrijeme boravka u kući.

Uz lijepe trenutke, u kući je uslijedilo i nekoliko svađa. "To što ti pričaš meni iza leđa, o tome ćemo sutra razgovarati. Danas je Meri rođendan i iz poštovanja prema njoj neću ti ništa reći", rekla je Karmela Anamariji. Iako su se smatrale prijateljicama, izgleda kako nakon ovoga više ništa neće biti isto.

"Ako mi imaš što reći, reci mi u lice", ponavljala je Karmela Anamariji, koja je na prvu bila jako zbunjena njezinim riječima. "Jedino što sam rekla Meri je da te ne želim prihvatiti blizu jer ti ne vjerujem zbog toga što sa svima razgovaraš. Malo si tu, a malo tamo", rekla je Anamarija.

No Karmeli to nije bilo dovoljno. "Tek sam sad počela uočavati neke stvari, koje su mi kontradiktorne, koje mi nemaju smisla i koje su mi lažne", rekla je.

Nakon nekoliko poraza, osvanuo im je i pobjednički trenutak. Karmela i Tomislav izborili su se za imunitet te time izbjegli eliminacije. Zadatak je bio izgurati drugi par s tatamija, a njima je odlično sjeo zadatak jer su vrlo jaki.

Karmela i Tomislav proizvode zdrave fitness obroke, a Tomislav je rekao da smatra da će im ovaj show pomoći da ljudi čuju za njih.

"Proizvodimo zdrave fitness obroke koji imaju svoje nutritivne vrijednosti i mogu duže stajati jer su vakumirani. Ako išta, stavili smo se negdje na mapu", ispričao je.

Karmela je istaknula da je jako ponosna na Tomislava zbog predanosti poslu.

"Zna mu se dogoditi da se probudi usred noći i računa cijene. Ima svoje šablone i sve posloženo po redu. Kad je to knjigovođa to pogledao, rekao je da praktički tu nema što sređivati i da to samo treba staviti u program", ispričala je.

Mačke s devet života! Karmela i Tomislav često su bili pred izlaskom iz 'Superpara', no uvijek bi se spasili u posljednji trenutak. Voditelj Enis Bešlagić iznenadio ih je treći put kad su trebali ispasti rekavši im da je bila riječ o lažnim eliminacijama nakon što su dobili samo narukvicu od Drage i Anamarije.

"Kako se igrate s tuđim emocijama. To nisu istine", komentirala je Karmela dobre vijesti.

"Tomo i Karmela imaju devet života!", zaključio je Filip. Prije toga su Karmela i Tomislav izgubili u eliminacijama od Verice i Dragana, a upravo su ih oni spasili od izlaska iz 'Superpara'. Naime, Verica i Dragan morali su napustiti show zbog privatnih razloga.

"Nažalost, jako nam je hitno i moramo napustiti show!", rekla je Verica.

Nataša i Dario također su spasili Tomislava i Karmelu. Napustili su 'Superpar' zbog djece i iznenadili ostale kandidate.

U izazovu 'zapetljanac' parovi su morali što prije provući se kroz špage te doći do cilja gdje će se poljubiti s partnerom. Karmela je ponovno pala na tlo, a rekla je da su šipke bile previsoke za njezine proporcije. Unatoč ozljedi, Karmela je kao i uvijek nastavila s izazovom.

Došlo je vrijeme da Karmela i Tomislav odu kući. Iako su nekoliko puta izbjegli eliminacije, ovaj put nisu imali sreće. U eliminacijama su bili s Dragom i Anamarijom kojima su ostali parovi dali narukvice. Iako su ispali, Karmela i Tomislav komentirali su kako je bilo pošteno da oni ispadnu.

No možda ipak jesu mačke devet života! Nakon što su napustili show, Karmela i Tomislav dobili su novu priliku osvojiti titulu 'Superpara'. U kuću su ušli tik prije samog finala, a to je naljutilo ostale kandidate. Posbeno je bio ljut Filip koji je izjavio da oni ne zaslužuju finale, no Karmeli i Tomislavu njegove riječi nisu previše zasmetale.

Dok su se drugi parovi zgražali nad zadatkom, Karmela i Tomislav ovog puta su jako zagrizli i pobijedili. Anamarija i Filip, Karmela i Tomislav te Anamarija i Drago za imunitet su se morali izboriti u izazovu "daj griz". Trebali su što brže pojesti sve do oznake, odnosno do crnog prstena. Koji par to učini prvi, dobiva imunitet. Dragi se tijekom cijelog izazova povraćalo što je nasmijavalo čak i njegovu suprugu. Tomislav i Karmela bili su oduševljeni zadatkom te su pobijedili i osvojili imunitet i time poslali ostala dva para u eliminacije.

Nakon što su finalisti i bivši kandidati odradili izazov, raspravljali su o njemu u kući. Karmela se pravdala Tomislavu da je izabrala krivu taktiku, a on joj je rekao da mu se ne mora ispričavati zbog zadatka. Anamarija i Filip također su komentirali kakvi su Karmela i Tomislav bili u izazovu te su istaknuli da bi Tomislava prestigao čovjek od 60 godina. Nakon što su prvo raspravljali o Karmeli i Tomislavu, Anamarija je rekla Filipu da joj smeta njegova nespretnost.

