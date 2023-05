Karmela i Tomislav još jednom spašeni od ispadanja, a ostali komentiraju: 'Imaju devet života!'

Enis je dočekao Karmelu i Tomislava, Azelmu i Ismeta te Anamariju i Filipa i rekao im kako ih je doveo na bauštelu! „Bosanci su najbolji bauštelci“, komentirao je Ismet. U ovoj igri svaki je par imao po dva života. Parovi su morali uzimati po jednu ciglu od stiropora, koje su se nalazile raspoređene po deset komada u dvoja kolica, i slagati ih među sobom a da im pritom ne padnu. „Ako se sve sruši, morate sve cigle vratiti u kolica i krenuti ispočetka. Kada završite svih 20 cigli, morate držati 30 sekundi da biste prošli izazov“, dodao je Enis.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Karmela i Tomislav birali su s kim će igrati i odabrali su Anamariju i Filipa. „Cijelo vrijeme mora biti isti pritisak, ista ravnina, oboje smo tu krivi“, komentirao je Filip jer su im brzo pale sve cigle. „Čuo sam samo kako im padaju cigle, što je bio dobar znak“, rekao je Tomislav, a on i Karmela uspjeli su složiti sve cigle i držati ih 30 sekundi. Anamarija i Filip izgubili život su i komentirali kako nije bilo jako teško, ali trebaju biti sinkronizirani, što oni nisu bili.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Azelma i Ismet odabrali su Karmelu i Tomislava i vrlo brzo ih pobijedili „Stvarno mi je lijepo vidjeti da su Ismet i Azelma pobijedili i skinuli im prvi život“, komentirao je Filip. Karmela i Tomislav birali su novi krug i odabrali Azelmu i Ismeta, a da bi bilo još teže, svatko je dobio još po jednu ciglu! Karmeli i Tomislavu sve je ispalo, a Azelma i Ismet sjajno su odradili i drugi krug.

Foto:

U borbi za imunitet ostali su Azelma i Ismet te Anamarija i Filip, kojima opet nije išlo najbolje zato što se nikako nisu mogli uskladiti. Azelma i Ismet su popravljali svoje cigle i za kaznu su dobili svatko još po jednu, no i to im nije bio problem i pobijedili su u izazovu i zbjegli eliminacije. „Uopće me nije strah eliminacija, nego mi je neugodno biti treći put tamo“, komentirao je Filip.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

U kući je Filip pokušao objasniti svojoj Anamariji da mu stvara pritisak kad su na izazovima, da ispada kako samo ona valja i da on ispada glup pored nje. Anamarija i Drago razgovarali su hoće li biti poštena igra u eliminacijama, a i Marina i Anamarija Filipova su pričale o istoj temi. „Brinemo se zato što nikad ne znaš tko kako igra, ali više vjerujemo da su na našoj strani ti glasovi, ali nismo sto posto sigurni i opušteni. Ima straha, ali sigurno su ovo najopuštenije eliminacije dosad“, rekla je Anamarija.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Karmela i Tomislav bili su sigurni da neće dobiti nijednu narukvicu i da su ih realno već izbacili pada ne vjeruju da bi sad propustili ovu priliku. Drago je pričao supruzi kako mu je žao što su se svi okrenuli protiv Karmele i Tomislava jer su bili dobri s Meri i Davorom, a Filipova Anamarija smatra kako i dalje nije sigurna što zapravo misle Anamarija i Drago. „Nekako su neutralni, dosta im je trebalo da se otvore“, dodala je.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Počele su eliminacije, a Karmela i Tomislav već su bili spremni za izlazak. Azelma i Ismet su očekivano dali narukvicu Anamariji i Filipu, a Anamarija i Drago su ipak dali narukvicu Karmeli i Tomislavu. „Baš su me usrećili“, rekao je Tomislav, a odlučujući glas dali su Martina i Ismael - očekivano, Anamarija i Filipu. „Karmelu je itekako koštalo što se nije družila s nama, što se izdvajala i nije se otvorila“, komentirala je Martina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Došao je red i na novi raspored soba - Martina i Ismael dobili su zatvorsku sobu, koju su još jednom napustili Anamarija i Drago! Nakon toga Enis je zagrlio Karmelu i Tomislava i otkrio im kako su prisustvovali još jednim lažnim eliminacijama! „Znači, Tomo i Karmela devet života“, rekao je Filip.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Kako su Anamarija i Drago najbolji par tekućeg 'kvalifikacijskog' ciklusa, oni će u novom ciklusu imati neke olakotne okolnosti u svakom izazovu. „Mislim da će im to biti kao neka meta na leđima“, rekla je Anamarija dok njezin Filip ne misli tako. Anamarija i Drago su bili sretni što su ostali Karmela i Tomislav iako sad ne znaju kako će ostali gledati na njih jer su im dali narukvicu. „Dali smo im narukvicu i dobili olakotne okolnosti koje će nama vjerojatno biti otežavajuće“, rekla je Anamarija, a Drago dodao: „Najopasniji par u kući su Ismael i Martina jer ne znam što bih rekao o njima - ne mogu sa sigurnošću reći jesu li iskreni.“ Isto misli i za Anamariju i Filipa.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Anamarija i Filip pričali su kako moraju dati sve od sebe u zadacima jer jedino mogu reći da imaju sigurnu podršku Azelme i Ismeta dok su Anamarija i Drago nastavili pričati o Ismaelu i Martini te dodali kako su primijetili da im se parovi ulizuju. „Neka su oni poznati, a ja seljak, ali stojim iza svoga i od mene to neće dobiti“, rekao je Drago.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Ostatak večeri parovi su proveli u pjesmi i veselju, a hoće li se tako i nastaviti - ne propustite pogledati sutra od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara'.