Bliži se veliko finale 'Superpara', a za pobjedu se bore tri para - Azelma i Ismet, Anamarija i Filip te Karmela i Tomislav. Povratnici Karmela i Tomislav iskoristili su novu šansu u showu te nižu pobjede u izazovima. Prvo su pobijedili Lili i Ćiru, a onda i Tinu i Davora koje se često u kući naziva najjačim bivšim natjecateljima 'Superpara'.

"Nižemo pobjede kao šampioni", rekao je Tomislav kroz smijeh.

Paru je bio cilj što bolje iskoristiti povratak i novu šansu, a to im i uspijeva.

"Htjeli smo maksimalno opravdati šansu koju su nam dali i pokazati koliko smo kvalitetni par te koliko smo dobri u igrama", rekao je Tomislav.

Dok je neke parove malo uplašila žestoka vožnja buggyjem tijekom izazova, Karmela i Tomislav su uživali.

"Bilo nam je super. Ponovili bismo to odmah kad bi bilo moguće. Možda je to bio jedan od najboljih izazova koje smo imali. Uopće nam to nije bio ni izazov. Bilo je baš zanimljivo i uglavnom zabavno, samo smo trebali pogoditi redoslijed nekoliko onih simbola i prođeš", komentirali su.

Kažu da nisu napeti zbog velikog finala i ne odrađuju neke posebne pripreme nego izazove vide kao put do pobjede.

"Nadam se da će nas ovi izazovi dovoljno pripremiti. Sigurno nas čeka još puno adrenalina, a mi to jako volimo", rekla je Karmela.

"Pripremamo se s pobjedama", nadovezao se Tomislav.

Par je komentirao i nategnute odnose s Anamarijom i Filipom nakon svađe, a moglo se primijetiti da to nije utjecalo na izvedbu zadatka s plesom koji su muškarci imali.

"Zadatak se morao odraditi. Nema se tu nešto komplicirati zbog našeg odnosa. Sigurno bi bila bolja atmosfera da nije bilo tih svađi i takvog ponašanja", istaknuo je Tomislav.

Također su se oboje osvrnuli na Anamarijine riječi da u kući glume za razliku od nje i Filipa.

"Odlični smo glumci ako to radimo cijelo vrijeme. Trebali bi nas angažirati u nekoj seriji, a dobrodošla bi nam i neka uloga u filmu" zaključili su.

