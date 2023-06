Karmela i Tomislav priznali su nakon eliminacija da su zaslužili ispasti i da je to bilo pošteno, no ipak su malo razočarani.

"Borili smo se svaki put svim silama", istaknuli su.

Komentirali su činjenicu da u izazovima nisu imali sreće i često su ih padali. Otkrili su je li im možda presudila trema pred kamerama.

"Nije nam presudila trema. Bili smo čak u posljednja dva izazova super. Zadnji ženski zadatak nitko nije prošao, a muški smo svi s tim da sam ja bio drugi po bodovima. Bio sam malo bolji", rekao je Tomislav.

Otkrili su hoće li im ispadanje iz showa pokvariti poslovne planove s fitness obrocima.

"Da, pokrenuli smo svoj biznis, no nije nam bilo nužno pobijediti zbog toga. Borili smo se zbog same te pobjede. To bi nam definitivno bio vjetar u leđa, ali opet nije smak svijeta. Što se tiče ispadanja, naravno da nam je žao. Borili smo se, bila je to prava borba", objasnio je Tomislav.

Karmela se osvrnula na situaciju kada Anamariji Dumić nije željela pružiti ruku nakon zadatka jer je odlučila dati stolac Tomislavu i zbog toga su bili jedini par koji je pao izazov.

"Nije se kasnije osjećala napetost u kući zbog toga i normalno smo komunicirale. Naš je odnos malo zahladio, i to je to", ispričala je.

Komentirala je i to što im je Anamarija rekla dok im je davala narukvicu da su se, za razliku od njih, druga Anamarija i Drago srčano borili dok su Tomislav i Karmela uvijek bili na dnu zbog neizvršenih zadataka.

"Svatko ima svoje mišljenje i svatko ima svoju taktiku. Što se tiče izbacivanja, mi smo uvijek odlučivali na temelju emocija i međuljudskih odnosa", istaknula je Karmela.

"Bilo je puno zadataka i puno se padalo. Nije ni Filip baš briljirao u izazovima. Kod eliminacija, mi smo presuđivali po međuljudskim odnosima", nadovezao se Tomislav.

Par se u showu uvijek trudio izravno rješavati sukobe dok su neki više puta govorili njima iza leđa, a među njima su se istaknuli Anamarija i Filip.

"Meni je najjednostavnije reći nekome što mislim iako možda nije najpametnije. Odmah kažeš nekome u lice što misliš i po meni je to najhrabrija moguća kombinacija i najkorektnija. Druga osoba zaslužuje čuti tvoja razmišljanja i možda ti ona objasni situaciju i kako se osjeća. Mislim da iza leđa nema smisla jer se kad-tad dozna", objasnila je Karmela.

"To tračanje stvara i negativnu energiju i mi to ne volimo", naglasio je Tomislav.

Otkrili su i tko im je favorit za pobjedu. "Anamarija i Drago, ali voljeli bismo i da pobijede Azelma i Ismet. Tko god od njih pobijedi, bit ćemo zadovoljni", rekli su.

