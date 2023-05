Karmela za RTL.hr o svađi s Anamarijom i turobnoj situaciji u kući: 'Razočarala sam se u nju'

Karmela i Anamarija posvađale su se pred ostalim kandidatima. Razlog svađe je bio to što je Karmela saznala da je joj je Anamarija pričala iza leđa. Odmah joj je prišla i pitala u čemu je problem. Verbalni sukob je eskalirao, a zbog toga se Anamarija rasplakala. Kontaktirali smo Karmelu koja nam je objasnila što se točno dogodilo između njih dvije.

"Ta svađa je bila kombinacija nagomilanog stresa i žao mi je što je došlo do eskalacije. Inače nisam osoba koja burno reagira, uvijek si uzmem vremena prije toga. No, razočarala sam se u Anamariju i zbog toga sam tako reagirala. Svađi je prethodilo to što sam razgovarala s Meri, rekla sam joj da bih nakon showa voljela nastaviti druženje s nekim parovima i da je ona jedna od tih. To je rekla Anamariji, na što je Anamarija rekla da se okrećem kako vjetar puše. To me razočaralo jer sam ju smatrala prijateljicom. Tamo dani jako sporo prolaze tako da se u kratkom roku s nekime zbližiš. Reagirala sam zbog razočarenja, a ne zbog želje za sukobom", rekla je Karmela.

Kako nam je rekla u razgovoru, takve joj reakcije nisu svojstvene i zbog toga joj je žao.

"Kada sam to gledala, nisam se mogla prepoznati. Rijetko kada netko izvuče nešto najgore iz mene, ali smatram da je ovo jedna od mojih najburnijih reakcija", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon njihove svađe, odvila se i ona između Verice i Meri. Meri je Verici rekla kako ju je manipulatorica, na što joj je Verica odgovorila kako je ona ta koja manipulira. Pritom je spomenula Karmelu, koja kaže da Meri nije manipulirala s njom.

"Ne dopuštam da tuđa mišljenja utječu na moja", rekla nam je.

Iznijela je i svoje mišljenje o tome što dio kandidata nije prisan s Davorom i Meri jer smatraju da im je previše u fokusu pobjeda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Netko ima strategiju biti si dobar sa svim kandidatima kako bi što duže ostali, svatko je imao taktiku koju su dogovarali sa svojim partnerom. Ne znam s kime su oni manipulirali kada su se i sami dosta puta izolirali. Oni jesu taktičari, baš kao i svi, a svoju taktiku su javno izrekli", zaključila je.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.