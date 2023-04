Nakon izazova, kandidati su se okupili na istom mjestu, a Ismet je dame odlučio podučiti mjernim jedinicama. Nakon što su u izazovu morali dobro baratati pojmom 'centimetar', većina parova pala je zadatak zbog - ne baš najbolje zajedničke komunikacije. Djevojke su komentirale kako je muški zadatak poznavanje mjernih jedinica i baratanje bušilicom, no danas je to bio njihov izazov. U Ismetovoj radinonici, Davor se pokazao kao najbolji u mjerenju predmeta.

"Mi smo obično bolje na verbalnom djelu, oni jesu na matematičkom, ali to nije pravilo", komentirala je Veronika.

"Mene to i dalje ne zanima, ne mora me učiti, kao što je dosad on mjerio, tako će i dalje", rekla je Azelma.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.