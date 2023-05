Martina o eliminacijama: 'Karmela objavila taj neki rat Anamariji i meni. Meni je to smiješno'

„Mi smo prozvani najneurednijima u kuhinji“, sarkastično je komentirala Anamarija dok je spremala po kuhinji, a njezin je Filip dodao da ona svaku večer čisti. Karmela i Tomislav i dalje su bili neraspoloženi, nije im više ni do igara dok je Ismael bio presretan što su osvojili zajednički izazov. „Danas se odmaramo cijeli dan“, rekla mu je Martina, koja je bila posebno emotivna jer se brinula za svog dragog. „Ovo je prvi put da sam bolestan otkako smo zajedno“, rekao je Ismael, a potom su razgovarali o eliminacijama. „Ne znam hoće li Karmela i Tomislav kalkulirati, imaju pravo na to, jedino što mi se ne sviđa što je Karmela objavila taj neki rat Anamariji i meni. Meni je to smiješno“, rekla je Martina.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Za razliku od Ismaela, Tomislav danas nema poštedu i Karmela mu je zamatala ozlijeđeno stopalo. Filip nije bio dobre volje i smatrao je kako nije fer da oni budu u eliminacijama, a Anamarija mu je samo ponavljala da moraju biti spremni na izazov premda ne znaju što ih čeka. „Kako se bliži kraj, naravno da sve više želiš doći do finala“, zaključio je Filip. Martina je bodrila Filipovu Anamariju da pokaže koliko su jaki u izazovu i da će navijati za njih, a i Drago i Anamarija su zaključili da je pred njima gadan dan. „Mi i ne znamo drugačije nego boriti se za imunitete i preživljavanje tako da je ovo nama dan kao i svaki drugi“, objasnio je Tomislav, a Karmela odlučno rekla: „Današnja su nam motivacija naši protivnici.“

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Tko će osvojiti imunitet i spasiti se još jednih eliminacija - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara'.