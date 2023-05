Veronika i Max završili su u eliminacijama s najstarijim parom u kući, Meri i Davorom. Iako su dobili dovoljan broj narukvica za ostanak, Veronika i Max obavijestili su ostale kandidate da ipak oni izlaze iz kuće. Svojom vijesti šokrali su sve ukućane. Razlog napuštanja showa bio je posao. Max je inače po zanimanju vatrogasac i radi u Velikoj Gorici, a u slobodno vrijeme je i profesionalni Spider-Man. Često se odijeva u kostim popularnog superheroja i tako uveseljava djecu na raznim događanjima, a za RTL.hr Max je detaljnije pričao o odlasku iz showa.

Je li vam žao što ste napustili show?

Jako nam je žao jer smo se sprijatelji s većinom parova. Zadaci su nam bili jako zabavni i taman smo počeli pomicati naše granice i zajedno postizati neke nove razine. Nisam očekivao da ćemo ostati tako dugo i onda smo morali sami napustiti show iako smo dobili dovoljno narukvica da ostanemo.

Jeste li to napravili zato što su Meri i Davor bili ti koji ispadaju ili bi napustili show i da je drugi par bio na njihovu mjestu?

To je bila naša odluka i svakako bismo napustili show i da je drugi par bio na njihovu mjestu. Drago nam je što smo jednom starijem paru dali novu priliku da se pokažu jer ih je nekoliko ljudi pogrešno shvatilo.

Koji je bio pravi razlog napuštanja showa?

Nisam više mogao izostajati s posla, mojim je dečkima trebala pomoć. Ostali smo mjesec dana, a to je dosta dugo. Volim svoj posao i u njemu uživam i nisam mogao dopustiti da pati, čak i zbog showa.

S kojim ste se parovima najbolje sprijateljili?

I dalje se čujemo s Davorom i Meri, s Filipom i Anamarijom nedavno smo bili na kavi, tu su i Karmela i Tomislav, a i s ostalim parova znamo tu i tamo porazgovarati.

Zašto ste baš Tomislava i Karmelu poslali u sobu 'Par nijansi sive'?

Gledali smo tko je bio najlošiji u izazovima, a to su bili Ismael i Martina, no po njihovu izrazu lica vidjeli smo da ne žele ponovno biti u toj sobi. Tomislav i Karmela su opušteniji i znali smo da nam neće zamjeriti i da će se brzo uklopiti.

Što misliš kako su parovi komentirali vašu odluku da napuštate show?

Bili su razočarani, dosta njih je kasnije došlo do naše sobe i pitali su nas jesmo li sigurni u odluku. Mislim da smo im bili jaka konkurencija, ali nažalost, morali smo izaći.

Da ste ostali, smatraš li da biste dogurali do finala?

Teško je reći, ali mislim da bismo uspjeli doći do finala. U fizičkim izazovima ja sam potezao, a Veronika je bila bolja u drugim izazovima. Mislim da bi se još više povezali i na kraju i ojačali, a to bi nam sigurno pomoglo da dođemo do finala.

Je li bila dobra odluka izaći iz showa?

Bila je jako dobra odluka. Bilo nam je jako lijepo, ali posao je ipak posao.

