Meri i Davor o ženskim klanovima: 'Jadna djeca, upast će u paukovu mrežu i onda će ih tarantula pojesti'

Zasad su prvi Meri i Davor, zadnji su Karmela i Tomislav, a za novi izazov svaki je par dobio 900 eura. Danas su se kladili muškarci, a Enis im je objasnio da će ih njihove partnerice morati dobro slušati kako bi odradili zadatak. „Vi ste s jedne strane zida na kojoj su baloni, dama s druge ih buši s bušilicom, a vi je navigirate“, objasnio je. Drago je na Anamariju uložio 300 eura, Filip 400 eura na svoju Anamariju, Ismet je stavio 300 eura na Azelmu, Tomislav 200 eura na Karmelu, Ismael 350 eura na Martinu, Davor 350 eura na Meri, Dragan 300 eura na Vericu i Maximilian 350 eura na Veroniku.

U pet minuta cure su trebale probušiti pet balona, a prvi su bili Martina i Ismael, kojem je mjerna jedinica bio dlan. Čini se da je to bio pametan potez jer je Martina probušila sve balone. „Ti dirigiraš, ja radim“, zaključila je.

Sljedeći su bili Verica i Dragan koja je objasnila kako kod njih u kući oboje nose hlače, odnosno da nema kod njih samo muških ili samo ženskih poslova. Bez obzira na sitne nesporazume, dobro su se razumjeli za razliku od Anamarije i Filipa, koji nisu uspjeli probušiti pet balona u zadano vrijeme. „Samo si trebala slušati, a ti si se isključila i bubala bez veze“, rekao je Filip supruzi koja mu nije zamjerila pa su se na kraju i smijali oko cijele situacije.

Azelma je rekla da se boji zvuka bušilice, a Karmelu je nerviralo što joj je Tomislav objašnjavao u centimetrima. „Buši gdje stigneš“, energično je Ismet govorio Azelmi, koja je isto govorila da nema potrebe znati koliko je što centimetara. „Ne mjerim ništa“, zaključila je dok je Tomislav govorio Karmeli da zabije jače bušilicu. „Nije nam sjeo ovaj zadatak“, zaključili su kroz smijeh.

Krenuli su i Anamarija i Drago, Meri i Davor te Maximilian i Veronika, koja je imala malih problema s bušilicom zato što ju nije mogla izvući iz zida. „Nemam mišiće, nisam baš jaka“, rekla je i zahvalila Enisu koji joj je pomogao, ali nisu uspjeli probušiti sve balone. Davor se malo ljutio što nisu prošli zadatak, a Anamarija i Drago bili su odlični. „Ponosan sam na nju i na sebe, Anamarija je to vrhunski odradila“, rekao je Drago.

Nakon izazova dečki su pričali kako ih njihove partnerice nisu baš slušale, a i da ne znaju baš centimetre. „Kod kuće kad bušim, ona mora biti u drugoj prostoriji“, pričao je Ismet, a i djevojke su prepričavale dojmove s izazova. „Totalno različiti svjetovi kad muškarac objašnjava ženi i kad žena objašnjava muškarcu“, rekla je Karmela, a Meri zaključila: „Taj muški ego ne da im da priznaju da su pogriješili u navigaciji.“

Kad su vidjeli stanje na tablici, Ismael je odlučio objasniti centimetre, a Davor je bio najtočniji u pogađanju. „Svi imaju svoju taktiku, a ja se držim toga da ću izbacivati jačeg protivnika od sebe“, rekao je Davor i dodao kao je primijetio da je nekima bilo drago što su pali zadatak. „Pratim to što priča i čitam između redova“, rekao je. „Primijetila sam da se već prave ženski klanovi. Mlade cure povele su za Vericom, ona im je uzor, a neki je čak zovu 'mama'. Malo mi je to previše“, dodala je Meri, a Davor zaključio: „Jadna djeca, upast će u paukovu mrežu i onda će ih tarantula pojesti.“

Verica je komentirala kako su im neki parovi draži od , no smatrala je kako su oni dobri sa svima dok su Meri i Davor nastavili objašnjavati da im nije lijepo što Verica stalno govori 'ja, ja, ja'. „Doista to ne mogu slušati i teme o kojima ona priča stvarno me ne interesiraju, to me zamara“, rekla je Meri.

Anamarija je Filipu organizirala romantičnu večer zato što je bio ljutit zbog zadatka i odlučila mu se ispričati jer ga nije slušala, kao i on njoj zato što je planuo. „Došli smo raditi na našem odnosu i već smo napravili jedan korak“, rekli su. Filip joj je poklonio ružu, pale su lijepe izjave i gomila poljubaca.

Tko će sutra promijeniti taktiku, a tko nastaviti po starom - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Superpara' od 21.15 sati na RTL-u.