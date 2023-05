Meri i Davor za RTL.hr nakon ispadanja: 'Klan će sad izbacivati sve one koji nisu dio njega'

Meri i Davor ispali su iz 'Superpara', i to odlukom kandidata u eliminacijama s kojima su bili s Azelmom i Ismetom. Svjesni da s njima u eliminacijama nemaju šanse, vrlo brzo pomirili su se s time da će ispasti iz showa. U 'Superpar' su se prijavili zbog djece i unuka, ali i kako bi drugima pokazali kako mogu parirati i puno mlađima, pogotovo u izazovima fizičke prirode. Meri i Davor su za RTL.hr saželi svoj put i otkrili kako ih je ovo iskustvo svakako obogatilo, a komentirali su i stvaranje klanova u kući.

"Već sam u drugom ciklusu primijetila formiranje klana koji će se vjerojatno nastojati držati do samoga kraja, što se u eliminacijama jako dobro vidjelo. Da taj klan postoji i da oni izbacuju sve one druge koji nisu priklonjeni. Smatramo da smo jako dobro procijenili ljude, a mislim da se time vode i gledatelji. Svakog kandidata mogu pogledati u oči, što ne mogu reći za ostale", rekla je Meri. Davor i ona od samog su početka govorili kako se vode taktikom, ali i da im je cilj pobijediti. U svaku su igru ušli vrlo srčano...

"Taktika nam je bila da izbacujemo jačeg protivnika. Ostali smo dosljedni sebi i svojoj taktici. Otpočetka do kraja. Nikoga nismo ogovarali u grupi ili pojedinačno. Ono što smo trebali reći, rekli smo u izjavama. Iza svojih izjava čvrsto stojimo. Sad će se vidjeti kako će proći kandidati koji su u klanu, hoće li jedan drugome čuvati leđa", rekao je Davor.

Iz showa će se, kaže, nastaviti družiti s Maxom i Veronikom, Natašom i Darijem, Karmelom i Tomislavom jer tvrde kako su i oni shvatili tu podjelu u kući, ali su ostali dosljedni.

"Ograđujemo se od svih negativnih komentara, a nakon emisije dobili smo mnogo poruka podrške. Čak i od onih koji su nas na početku kritizirali, a sad su nam rekli kako smo nepravedno izbačeni. Ipak, to je reality, to je show. Svatko ima svoju taktiku. Nikome ništa ne zamjeramo", rekao je Davor.

Djeca i unuci su, kažu, jako ponosni na njih, pogotovo zato što nisu mijenjali ponašanje. Pred kamerama su bili isti kao i u stvarnom životu, a smatraju da je to najbitnije.

Zaključak?

"Superpar' ne postoji. Bez obzira na to što smo Meri i ja 33 godine zajedno, mislim da se parovi kroz cijeli svoj vijek nadopunjavaju. Savršenstvo ne postoji i to smo mi sada vidjeli u ovom showu. I mi smo sada doznali neke stvari o sebi. On nije bio samo natjecateljski show već je bio i edukativnog karaktera, s čime će se vjerojatno i ostali kandidati složiti", zaključio je Davor.

