Po stažu braka gotovo nitko iz showa 'Superpar' ne može im parirati. Njih dvoje su zajedno 33 godine, od čega 29 u braku. Imaju četvero djece i troje unučadi, a upravo svi oni motivacija su im za pobjedu u RTL-ovom showu. Već u prvim izazovima pokazali su koliko su borbeni i srčani te svjesni svojih mana i vrlina. U razgovoru za RTL.hr ispričali su svoju ljubavnu priču, koja je započela u Osijeku 1990. godine.

"Iz Nove Gradiške otišao sam u Osijek u srednju školu, Meri je došla iz Splita. Tu smo se upoznali 1990. godine. Ukazala mi se jedna Dalmatinka i to se sve poklopilo. Bila je prelijepa, presimpatična, imala je svoju osobnost. Nije bilo lako joj prići. To me fasciniralo i moja se upornost isplatila", rekao je Davor, inače gorljivi navijač Hajduka. Zato misli da se baš sve poklopilo.

"Bili smo skupa i 1994. godine odlučili smo se vjenčati. Ona je tada i ostala trudna. Kada je došao trbuh do zuba, odlučili smo da više ništa ne čekamo i vjenčali se. Bilo je doslovno pet do dvanaest. Dva sata nakon vjenčanja ona je otišla u rodilište i stigla je beba. Bilo je to 24. lipnja 1994. godine. Isti sam dan postao i suprug i otac. Taj dan imamo tri slavlja - godišnjicu, kćerka rođendan i kćerka svoju godišnjicu jer se isto udala na taj datum. Sve se poklopilo savršeno", ispričao je Davor. Svoju Meri ne bi mijenjao nizašto, kaže da su zajedno prošli baš sve, a najveće bogatstvo su im djeca i unučad. Prošle godine imali su težak period jer je jednoj unuci dijagnosticirana teška bolest.

Izvor: RTL

"Imali smo imali dvije borbe - tu se radilo o našoj kćerki koja je prolazila teške trenutke, kao i naša unuka. To je dosta djelovalo na nas. Naša unuka je uspjela to izboriti, sestra joj je bila donor. Danas je to sve super. Zbog toga želimo pobijediti u showu i tu pobjedu posvetiti unuci koja je pobijedila tu opaku bolest. Ako osvojimo novac, donirat ćemo ga KBC-u Zagreb gdje se ona liječila", rekao je Davor.

Kaže da zbog toga neće posustajati, spremni su na sve izazove, čak i one koji uključuju fizičku snagu unatoč tome što oboje imaju teške operacije. Meri je operirala vratnu kralježnicu, a Davoru je ugrađen stent. No, sve to još im je dodatna motivacija da pobijede one mlađe.

A kako su se snašli na setu?

Izvor: RTL

"U početku je Meri bila nervozna. Imala je neku dozu treme, ali to je bilo samo na castingu. Dolaskom u kuću je to nestalo, ona je uvijek svoja", rekao je. U showu se nemaju namjeru svađati jer tako ne funkcioniraju ni u stvarnom životu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Tajna dugog braka je ta da treba razgovarati, komunikacija, razumijevanje i tolerancija. Svašta smo prošli u tri desetljeća. Znamo se tu i tamo samo zbog sitnica posvađati, no kasnije se tomu smijemo", zaključio je.

Show 'Superpar' gledajte i na PLAYU.