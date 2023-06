'Dida' Davor i 'Baka' Meri napustili su 'Superpar' prije dva tjedna, a komentirali su za RTL.hr polufinaliste showa i situaciju u kući. Davor nam je otkrio I kako mu je noga koja ju ozlijedio u showu.

"Trebao bih ići sada na kontrolu da vidim što se događa jer krv se spustila dolje uz područje zgloba. Hodanje mi je otežano, još šepam", ispričao je.

Nakon toga se osvrnuo na polufinaliste 'Superpara'.

"To je bilo očekivano. To je ono što smo Meri i ja još rekli nakon drugog ciklusa da se stvara jedan klan. Klan za koji smo mi rekli da postoji i da ne želimo sudjelovati u njemu. Tu su Azelma i Ismet, Anamarija i Filip, a Drago i Anamarija su se priključili. Drago sada iznosi svoje mišljenje o svemu tome, svjestan je da može biti izbačen i nastradati", ispričao je Davor.

Priznao je da su mu Anamarija i Drago favoriti među parovima koji se bore za finale, a on i supruga bili su jako razočarani kad su ispali Karmela i Tomislav.

"Bilo je očekivano da će ih klan izbaciti. To se sve vidjelo u izjavama, a i Karmela i Tomislav bili su toga svjesni. Dogodilo se ono što je Meri predvidjela dok smo bili u kući. Da ćemo izaći mi, a onda Tomislav i Karmela te da će nakon njih na meti biti Anamarija i Drago. Mislimo da će se to i do kraja tako odigrati jer si klan čuva leđa", objasnio je.

"Vidi se da neki nisu zaslužili ni da dođu do pola showa, kamoli do finala", istaknuo je Davor.

Otkrio je na koga misli. "Zna se tko ima najmanje novca u banci. Ismet i Azelma. No i Drago je nedavno rekao da nije važno kako izvršavaš zadatke nego su faktor međuljdski odnosi, odnosno tko se kome priklonio, a tu je ključan klan. Nije važno samo natjecanje", ispričao je.

Meri se nadovezala na supruga. "Trebalo se razdvojiti natjecanje i igra od prijateljstva. To smo mi radili od početka", istaknula je.

Davor je komentirao kako su na početku 'Superpara' govorili da su se došli igrati i zabavljati, a sada govore sve suprotno, ono što su on i Meri rekli odmah.

"To se vidi po dolasku ovih kandidata 'Superpara' iz prošlih sezona. Teško su prihvatili njihove izjave da su im došli pokupiti novac", rekao je 'Dida'.

Meri je komentirala da su suprug i ona imali dobar odnos s Karmelom i Tomislavom, ali su se svejedno pošteno borili protiv njih u izazovima poput onog zadnjeg sumo hrvanja.

"Nema tu ljutnje. Tko je bolji, bolji je", naglasila je.

Smatraju da bi se sve drukčije odvilo da nije bilo klana. “Bilo bi puno lakše da su se svi nosili kako treba s natjecanjem i imali sportskog duha, da se drukčije odlučivalo u eliminacijama“, rekao je Davor.

"Svi su se pravili fini, a došli su pobijediti i uzeti novac te su to odlučili napraviti pomoću klana. Dvolični su. Da smo mi pobijedili, donirali bismo novac bolnici", dodala je Meri.

Supružnici su bili fascinirani i pitanjima kandidatima kada im je u goste stigla tarot majstorica.

"Svi osim Drage i Tomislava pitali su da li će pobijediti ili doći u finale. Pobogu zar nisu iste te osobe na početku govorile da su došle upoznati nove prijatelje, da je ovo sve za njih samo igra i druženje, novo iskustvo. Zbog toga smo očekivali da će oni pitati tarot majstoricu hoće li s ukućanima ostati prijatelji, da li će biti druženja nakon showa, da će pitati nešto vezano za njih kao par u budućnosti, ali isti oni koji su osuđivali mene i Meri da nam je samo bitna pobjeda, upravo su pokazali koliko je to njima puno bitnije nego što su govorili da je to samo igra", zaključio je Davor.

