Djevojke su dobili bušilice u ruke, a zadatak je bio slušati partnera koji navigira gdje se nalazi balon kojeg moraju probušiti. U ovom zadatku partneri su otkrili koliko ih djevojke zapravo slušaju. Ismet i Azelma naišli su na problem odmah na početku kada je Azelma izjavila da se ona boji alata.

"Nisam nikada držala bušilicu u ruci jer se ja bojim svih tih alata koji proizvode neku buku. On kada doma buši, ja odem u drugu prostoriju", izjavila je Azelma.

Osim što se boji bušilice, Azelma je nasmijala Enisa kada ju je Ismet upitao zna li ona što su centimetri, a ona mu je hladno odgovorila da ne zna.

"Ja to ne znam, niti me zanima. Meni ako treba nešto izmjeriti, to ili napraviš ti ili pozovem nekoga", izjavila je Azelma.

