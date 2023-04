Nakon današnjeg izazova s pelenama jedni u svađi, a drugi odlučili: 'Spreman sam biti otac!'

„Izazov je ograničen na pet minuta i možete zaustaviti vrijeme kada ga završite. Vaši će partneri u ruci držati bebu i morat će pospremiti sobu. Dakle, pospremiti razbacane igračke u kutiju odgovarajuće boje, pobacane vatice u posudu odgovarajuće boje i objesiti odjeću na vješalice odgovarajuće boje, a moraju složiti i pelene. I to će sve morati raditi dok im vi pričate priču, vašu priču koja će imati određene rupe koje on morati popuniti, odnosno, nastaviti priču“, najavio je Enis današnji izazov.

Dragina Anamarija uložila je 300 eura, Filipova Anamarija odlučila se za 390 eura, Azelma je izdvojila 350 eura, Karmela je uložila čak 510 eura, Martina 420 eura, Meri 300 eura, baš kao i Verica, Tea je i ovaj put stavila malo - 199 eura, a samo 100 eura uložila je Veronika!

Enis je još jednom naglasio da će muškarci morati obavljati više stvari u isto vrijeme. „Kažu da su žene mnogo bolje od muškaraca u tome, a mi ćemo danas dokazati da mi ipak bolji u tome - vrijeme je za igru supertata“, rekao je, a dečki su bili jako optimistični. „Smatram da sam dobar u multitaskingu, a moja ženi misli da nisam i sad ću joj dokazati da jesam“, rekao je Filip, a Dragan dodao: „Zadatak mi se činio top! To smo sve prošli, nered je bio, radujem se.“

Prva je počela čitati priču Martina, a Ismael je dobro odgovarao dok nije trebao reći gdje su se prvi put poljubili. Nabrajao je sva mjesta kojih se mogao sjetiti, a Martina nije mogla vjerovati da ne zna da bi mu kasnije prigovorila kako se odmah sjetio gdje je prvi put poljubio svoju pticu Soi. „Osjećam se tužno i ljuto zato što je bilo jednostavno da jednostavnije ne može biti“, rekla je uplakana Martina.

I ostali su dečki zapinjali na nekim dijelovima priče, posebno na pitanju koji je njihovim partnericama omiljeni desert. „Išla mi je para na uši jer sam stvarno mislila da zna te sitnice“, govorila je Tea dok je Srećko komentirao kako trenutno ne zna ništa. Filip je također nakon malo muke odgonetnuo da Anamarija voli mađaricu, a Tomislava je zbunilo tko je Karmelina najbolja prijateljica. Ipak, uspješno je završio zadatak, i to prije isteka vremena!

Anamarijin Drago sve je točno odgovorio, i to isprve, a onda je u miru pospremao sobu. „Dok je nosio tu bebu, to mi je tako bilo preslatko - beba mu je na prsima, on posprema sobu… Pogotovo kad je stavljao bodije na vješalice i slagao pelene. Baš ih je poslagao kako treba i stavljao u kutiju“, rekla je njegova supruga. „Spreman sam biti otac“, zaključio je Drago.

Maximilian je također sve točno odgovorio i završio zadatak prije nego što je prošlo pet minuta, a Veronika mu je rekla da je jako ponosna na njega. Filip je isto bio dobar i sve je završio prije isteka vremena, baš kao i Dragan. „Mogu reći da nije baš dobar u multitaskingu, ali danas je pokazao da postoji nada ka boljem, ka svjetlu“, komentirala je Verica.

Davor je zapeo na visini svoje supruge, a Ismet je bio ljutit na Azelmu zato što je smatrao da zna neke stvari o svojoj supruzi a da je ona sad promijenila ono što voli. Zapeli su i na pitanju koje je njihovim suprugama omiljeni desert - Davor nije pogodio da Meri najviše voli čokoladu dok je Ismet tvrdio da Azelma najviše voli čokoladu s lješnjacima, a ona je napisala palačinke. „Nije do mene“, ljutio se Ismael objašnjavajući kako je i jučer i danas ona kriva što nisu prošli zadatak.

Ostali kandidati jedva su čekali da se u kuću vrati Ismet i da im prepriča kako se njemu svidio zadatak. „Oni su pravi show! Dragi su, dobri“, rekli su Filip i Anamarija, a i ostali misle tako. Čim su se vratili u kuću, Davor je odlučio izmjeriti Meri kako bi joj dokazao da nije visoka 168 centimetara - i bio je u pravu! Azelmi je bilo žao Ismeta, a on je svima prepričavao da je ona za sve kriva.

Nakon što su vidjeli tko ima koliko novca u blagajni, Ismet je komentirao da se osjećaju ugroženo zato što su zadnji na tablici, a trenutačno su prvi Anamarija i Filip. „Drago nam je što smo prvi, stvarno nam je bio jednostavan zadatak“, rekao je Filip, a Anamarija je zaključila da ih je zapravo spasilo to što su uložili sav novac i još jednom naglasili kako Tea i Srećko najviše kalkuliraju. „Opreza nikad dosta što se tiče klađenja i ne volim ići na sve ili ništa jer je konkurencija jako velika“, zaključio je Srećko.

Karmela i Tomislav bili su jako sretni što su prošli zadatak i sad imaju motivacije za zajednički izazov. „Nakon današnjeg dana samo smo utvrdili činjenicu da mi jesmo superpar i da smo ovdje došli s razlogom“, rekli su dok je Davor objašnjavao Meri da sutra moraju biti jedna duša, a dva tijela. Prije spavanja svi su parovi s djecom čuli svoje najmilije i zaboravili i na klađenje i izazove i sretni na spavanje - a kako će im sutra biti u zajedničkom izazovu, ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara'.