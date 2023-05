Nakon ovog zadataka više im ne trebaju automehaničari: 'Više ne zovem pomoć na cesti nego suprugu'

Žene su se u novom izazovu našle u ulozi automehaničarki, a muškarci su im preko slušalica davali upute što trebaju raditi na automobilu.

Anamarija Dumić se odlično snašla, a sve je radila bez rukavica. "Rekla sam: 'Ubit će me tata ako me vidi s rukavicama i ako slučajno nešto krivo napravim jer on meni uvijek govori da sam ja tatin sin'“, ispričala je Anamarija.

Dodala je kako njezin otac cijeli život sve radi bez rukavica.

"Shvaća sve i sve zna kako napraviti. Super", pohvalio ju je Filip.

"Ovaj zadatak posvećujem tati. Predobar zadatak. Ja bih još", zaključila je Anamarija.

Azelma je za razliku od Anamarije krenula polako i malo se namučila.

Tomislav je priznao da zna neke osnovne stvari oko auta, ali da nije nikad promijenio gumu. Karmela nije mogla pronaći odgovarajući ključ.

I Azelma i Karmela su se na početku borile s dizalicom, no riješile su i taj problem. "Kad me požuruje, zapravo me samo uspori jer stvara u meni nervozu", požalila se Azelma na Ismeta.

Ismet je kao i ranije bio temperamentan, a Azelma ga je upozoravala da ne viče. No bio je na kraju zadovoljan sa ispunjenjem zadatak u devet i pol minuta.

"Više ne zovem pomoć na cesti nego suprugu", istaknuo je i počistio supruzi ruke nakon zadatka.

Karmela i Tomislav bili su zadovoljni što su ispunili izazov u 13 minuta. "Kad pukne guma, ti je mijenjaš", rekao joj je Tomislav.

Na red je došla i druga Anamarija te Martina. Anamarija je otkrila da je ranije mijenjala žarulje, no da na ovom autu nije isto.

"Njezine ruke su ovakve da bi moje bile ovakve", šalio se Ismael nakon izazova pokazujući svoje čiste i Martinine prljave ruke.

Drago je priznao da mu se supruga jako sviđa u radnom kombinezonu. "Imamo isti ukus. Ja se palim na muškarce u radnim hlačama i ti isto", našalila se Anamarija s njim.

Nakon zadatka su Filip i Anamarija komentirali Karmelu za koju su ranije rekli da je pala sve izazove dosad, ali zato ima jezičinu. Kladili su se u koliko minuta je bila gotova s autom i Filip je rekao 22, a Anamarija 17 minuta.

Veselo su dočekali Karmelu i Tomislava. "Prezabavan zadatak. Znam da nisam najbolja", rekla je Karmela.

"Toliko sam uživala da sam rekla Filipu da bih promijenila još tri gume", komentirala je Anamarija. Zadnji u zadatku bili su Anamarija i Drago s više od 18 minuta, Karmela i Tomislav imali su malo više od 13 minuta dok su prvo mjesto odnijeli Anamarija i Filip sa sedam minuta i 25 sekundi.

