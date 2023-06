„Lijepo je probuditi se u finalnom ciklusu. Znaš da se s još dva para boriš za titulu superpara i nagradu“, rekao je Tomislav, a Karmela ga je nasmijala kad je objašnjavala kako je njihov put otpočetka dosad bio katastrofa. Željeli su da ne ispadnu prvi, potom da dođu do pola natjecanja, pa u finale, a sad kažu kako bi, naravno, voljeli pobijediti. Pohvalili su Azelmin i Ismetov sportski duh i istaknuli nesportsko ponašanje Anamarije i Filipa. „Kad izgubiš utakmicu u nogometu, pružiš ruku suparniku i kažeš vidimo se na sljedećoj tekmi i doviđenja“, zaključio je Tomo.

Anamarija i Filip komentirali su kako još nisu svjesni da su ušli u finale, pričali su o svojim favoritima otpočetka showa te da nikako nisu mislili da će Karmela i Tomislav doći do kraja. „Netko ima više sreće u životu, netko manje“, rekla je Anamarija i dodala kako joj najviše smeta što nisu iskreni. „Kad izađemo iz kuće, nećemo imati potrebu ostvariti neke kontakte“, zaključili su.

Azelmi i Ismetu sve je dobro i prisjećali su se svog puta u 'Superparu'. Ismet je govorio kako je otpočetka vjerovao da će pobijediti, no da su ipak iznenadili sami sebe kad su ušli u finale. „Ako danas nešto bude na snagu, tu sam ja, ako je na mozak, tu je supruga“, rekao je Ismet dok se Azelma šalila kako je on za oboje, a ona je tu samo da stoji pokraj njega. „Tako mi je lakše jer onda mogu svu odgovornost prebaciti na njega“, dodala je.

Da bi bilo još zanimljivije, Davor i Josip odlučili su reći finalistima da se i oni natječu s njima u finalu. „Lili i Ćiro neće ići, a nama će staviti 10.000 eura na račune“, rekao je Davor Filipu i Ismetu. „Više me ništa ne može iznenaditi! Sad bi me to trebalo izbaciti iz takta, ali lakše prihvaćam ovo nego što se događalo s Tomom i Karmelom“, rekao je Filip. Davor je komentirao kako je Filip poludio, a Ismet mu se jako svidio zato što je odmah prihvatio bitku.

