Zagrepčani Nataša (28) i Dario Brestovec (31) su dinamičan i energičan par. U braku su nešto više od dvije godine, imaju jedno dijete, a čim ih upoznate, vidi se da istinski uživaju u međusobnom društvu. Šaljivi su, razgovorljivi, a ono najbitnije za emisiju - vrlo skladni u izazovima. Iako u prvom, odnosno vožnji automobila nisu briljirali, u drugom su bili među najboljima, a u trećem briljirali. Nataša i Dario su za RTL.hr ispričali su ponešto o sebi, zašto su se prijavili u emisiju 'Superpar' te je li im žao što su morali napustiti show.

Slovili ste za favorite, no ipak ste izašli iz showa. Koji je razlog?

Kćerkica je mala, ima dvije i pol godine i nije ju baka mogla ostati čuvati jer je premala. Stalno nas je zazivala, baka nas je nazvala i rekla da uz svu najbolju namjeru moramo doći po nju. Mi smo bili protiv toga da ostane s dadiljom, a najveći je razlog što je baš jako mala. U tom je periodu samo par dana spavala sama. Mislili smo da će joj biti super jer jako voli baku i djeda, i prabaka i pradeda. Stvarno sve zna u kući, ali joj jednostavno joj nije bilo pravo okruženje. Mama i tata su previše nedostajali.

Ostale kandidate rasplakali ste sa svojom objavom. Jeste li očekivali takve reakcije?

Iskreno, nismo očekivali da će stvarno toliko biti emotivno pogođeni, ali od prvog dana smo stvorili tu neku poznanstvo koje je bilo temeljeno na poozitivnoj energiji. Šalili smo se stalno, bilo je jako puno smijeha, druženja, znali smo do kasno ostati sjediti u boravku, zezati se, pričati. Jako nam je bilo ugodno u tim trenucima, a neke smo parove procijenili da su jako dobri. Neki su kandidati zaista odlični. Nama je bilo jako teško i emotivno izaći i bili smo jako tužni. Zaista smo htjeli ostati.

Kako je reagirala kćerkica kada vas je ugledala?

Sjećam se samo kada smo otvorili vrata od njihovog stana. Ona je prvo vidjela Darija i počela je trčati i govoriti: tata, tata. Jedno pet minuta ga je samo mazila. Uvidjeli smo da čak i dva dana njoj puno znače.

Izvor: RTL

Rekli ste da je vaš brak osnažilo i to što ste za kćerkicu pronašli alternativne metode liječenja. O čemu se radilo?

Nije u pitanju teška bolest. S pet mjeseci je dobila dijagnozu da ima atopijski dermatitis. Rekli su nam da je on neizlječiv, da se on tretira kortikosteroidima, ali da će se s time boriti vjerojatno cijeli život. Pronašla sam alternativnu metodu, kremu na biljnoj bazi i počela sam je mazati s time. Nakon mjesec dana sve promjene na koži su joj se povukle. Problem je bio i s time da je imala promjene na plućima koje su povezane s astmom. Ta cijela agonija je trajala nekoliko mjeseci. Tu nije bila jedna dijagnoza nego njih više. Počela sam čitati knjige jer me to jako mučilo. Nisam htjela da cijeli život mora koristiti pumpicu. Došla sam do magarećeg mlijeka i odlučili smo suprug i ja probati s time. Došli smo do jednog čovjeka iz Bjelovara koji nam je pomogao. Sa 14 mjeseci došli smo na pregled kod liječnika i ustanovljeno je da je njezina funkcija pluća 100 postotna i da više nema astmu.

Rekli ste da se u vašem odnosu dosta toga brzo odvilo...

Dario, kada sam ga upoznala, bio je dosta tih i povučen. Nije bio baš takav da bi sa svakom djevojkom razgovarao. Nije bio baš komunikativan i baš sam vidjela da je dobar, a to mi je najbitnije. Počeli smo živjeti zajedno nakon tri mjeseca veze, a nakon šest mjeseci sam ostala trudna. Oženili smo se i došla je kćer. Kako je bilo tada, tako je dan danas. Nekad ne treba razmišljati o tome koliko ste zajedno jer možeš s nekime biti deset godina i možete se rastati. To se ne odražava na vaš brak nego je bitno kakva si osoba. Taj emotivni dio, ta ljubav nas veže...

U izazovima ste pokazali kako ste borbeni i ono najvažnije - vrlo spremni. Jeste li vježbali prije dolaska u 'Superpar'?

Prijatelji su nam, kada smo rekli da smo se prijavili u Superpar, rekli da moramo vježbati, da će nam oni napraviti upitnike, a mi smo sjedili i smijali se. Međutim, tako stvari ne ide po planu. Jednostavno nismo imali vremena ni volje išta raditi, niti se pripremati. Čak sam i bila za to da vježbamo, ali moj Dario ne. On je bio skeptičan, ja sam ga nagovorila da idemo u show. Na prvu mu nije bilo stalo toliko da dođe u emisiju jer on nije takva osoba da se javno eksponira, da se uklopi u velikom društvu i sve mu je to bila velika nepoznanica. Jako je dugo dvojio bi li išao i zapravo se situacija svela na to idemo li ili ne. Odlučili smo da kako bude - bit će. Žao nam je što nismo nastavili jer mislim da bi, bez lažne skromnosti, jako daleko dogurali.

