Ne ide baš svima slaganje kockica: Tea zaplakala zbog izazova, a Ismet se naljutio na suprugu

Zadatak je bio od kocki sastaviti lice muških kandidata dok su oni vozili bicikl. Onima, koji su u malo boljoj formi, to nije bio problem, no neki su se preznojili. Iako su djevojke izjavile da bi svoje partnere i u mraku prepoznale, nisu svi parovi uspješno završili zadatak. Davor se na ovom zadatku kladio s najviše novaca te je s Meri uspješno riješio zadatak. Njima su se pridružili Martina i Ismael, Dragan i Verica te Filip i Anamarija. Ostali parovi ovaj put nisu imali sreće. Teu je gubitak u igri pogodio i zaplakala je, no Srećko ju je mirno tješio.

"Ja znam da on ima snage biciklirati, ali ja sam mali paničar. Ja pod tremom, to je katastrofa...", rekla je Tea.

"Nema veze, ovaj put nismo uspjeli, ali nemoj plakati, sutra ćemo već biti bolji. Mi to možemo, djeca su nam najveća motivacija", tješio je Srećko Teu.

Parove čekaju novi izazovi s kojima će se suočiti. Iz svakog izazova netko izađe kao pobjednik, a netko mora izgubiti. Svakim izazovom postaju jači i pomiču svoje granice, a pitanje e tko će osvojiti titulu Superpara?

