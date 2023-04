"Naš odnos je energičan, uzbudljiv, napet, strastven, i pun ljubavi. Dragan je odličan muž, otac, i partner. On je smiren dok sam ja glasna, hiperaktivna. Ja njega zapravo ne mogu izbaciti iz takta, volim se svađati i želim to, ali on nikako neće", rekla je Verica Jovanović ususret treće sezone RTL-ove kulinarske emisije 'Tri, dva, jedan - kuhaj'. Ovim je riječima okarakterizirala odnos sa svojim suprugom Draganom Jovanovićem, s kojim je sudjelovala i u RTL-ovom showu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho'. U svom prvom televizijskom pojavljivanju bili su vrlo uspješni jer su stigli do finala, a u drugom su maksimalno rasturili i te sezone u svoju Istru ponijeli tutulu najboljih slastičara amatera.

Ovaj energičan, svestran i autentičan par natječe se i u novoj sezoni 'Superpara', koji gledatelji mogu pratiti od 17. travnja na RTL-u, a budući da već znamo kako ih krasi natjecateljski duh, nema sumnje da će borba biti do samoga kraja. Da su vrlo složni, pokazalo se kada im je kuhar i član žirija Tomislav Špiček tu i tamo kritizirao neobična jela, a oni su uvijek argumentirano stali iza svojih djela.

Dragan je nakon sudjelovanja u kulinarskom showu otvorio Gastro klub dok se Verica posvetila obiteljskom poslu, vlasnica je doma za umirovljenike, a nedavno su otvorili i fitness centar. Gastroklub je ponekad i mjesto gdje se pripremaju jela za socijalno osjetljive i starije osobe, a ovo je samo jedna od akcija koju je pokrenuo taj pomalo neobičan par prepoznatljiv po svom stilu. Osim toga što su predani poslu, imaju i zajedničke interese.

"Teretana, bicikl, kava, šetnje s djecom...Dragana interesira sve što i mene. Mora me slušati jer mi je muž!", našalila se Verica.

Iako su zajedno više od desetljeća, i dalje se nesvjesno se počnu smiješiti i nabrajati zašto su presretni što su imali toliko sreće da sretnu jedno drugo. Dragan kaže da je on zen tip, a Verica temperamentnija dok će ona u šali prigovarati kako je najviše živcira što se ona voli svađati, a on ne. Otkrivaju da je njihov odnos energičan, uzbudljiv, napet, strastven i pun ljubavi i da baš sve rade zajedno jer tako to izgleda kad se spoje srodne duše.

