Novi dan, nova perika - Verica je sada brineta: 'Obožavam mijenjati kosu'

"Jako volim nositi perike jer volim mijenjati kosu. Ujutro kada se probudim, ako mi je neki dan da znam da mi je težak, onda ću staviti kratku, ali ako znam da mi je lagano, onda stavljam ove duge u boji", rekla je Verica iz 'Superpara'. Novi dan, nova perika, a ako je suditi po tome, u 'Superparu' joj je sve samo ne teško. Dosad smo je viđali s plavom kosom, a sada je odlučila pokazati da obožava biti i brineta.

"Dugo godina nosim perike, volim promjene frizura. Beyonce ima Sashu Fierce kao svoj alter ego, a tako je to možda drugi dio mene. Osjećam se lijepo s njima. Ljudi oko mene su to lijepo prihvatili, sto puta sam perike posuđivala za raznorazne aktivnosti. To nije ništa novo", rekla je Verica nedavno za RTL.hr. Na snimanju su se, kaže, i drugi ukućani zainteresirali za njih...

"Imam ih otprilike desetak", otkrila je tada.

Ona i Dragan u prvom ciklusu nisu briljirali, ali postepeno se penju na tablici. Sve su bolji, a priznaju da i sve više uživaju u showu.

