Odluka koja je šokirala sve! Verica i Dragan napustili show, evo i zašto

"I što se događa inače u životu, nepredvidljive stvari dogodile su se i ovdje", rekao je Dragan te obznanio kako Verica i on moraju izaći iz 'Superpara'.

"Ipak moramo ići doma?", pitala ga je dok su bili zajedno u sobi.

"Da, ovo se bez nas ne može riješiti. Moramo napustiti show", naglasio je. Iako nisu rekli koji je točan razlog odlaska, radilo se o neodgodivoj situaciji. Da odlaze, prvo su obznanili Karmeli i Tomislavu koje su parovi eliminirali i oni su bili ti koji su pakirali kofere.

"Nemojte se pakirati jer Dragan i ja moramo izaći. Jednostavno moramo. Želim vam sve najbolje, svu sreću i čuvajte se", rekla im je Verica. Zbunjeni Karmela i Tomislav nisu znali što dalje...

"Iskreno, spakirala bih se i otišla. Sada je već neugodna situacija. Po drugi put su nas izbacili pa smo ipak ostali", rekao je Tomislav.

Nakon toga su svoju odluku Verica i Dragan rekli i ostalim kandidatima...

"U šoku smo stvarno jer je to par s kojim smo najbolji i najbliži. Stvarno je bio šok", rekao je Ismet te im obećao da će ostati u kontaktu do kraja života. Martina i Anamarija plakale su od tuge, no parovi su se dogovorili kako druženje nastavljaju i nakon showa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Definitivno je teško, pogotovo kada vidim ljude i njihove emocije kada su saznali informaciju da moramo napustiti show", zaključio je Dragan.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.