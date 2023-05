Orijentacija Azelmi nije jača strana, ali ovo je vrhunac svega! Primjećujete li razliku?

"Baš me nasmijala", "baš su simpatični, navijam za njih", "oni su mi najbolji, samo naprijed do pobjede", "uz vas se nasmijem do suza", "meni su oni top". Ovo je tek nekolicina komentara na Azelmu i Ismeta iz showa 'Superpar'. U izazovima su se pokazali kao žustra konkurencija, ali samo onda kada im je dan. Ismeta muči brzopletost i hiperaktivnost, a Azelmu u većini slučajeva orijentacija. Tako je bilo i u posljednjem izazovu kada su morali složiti dnevni boravak i sobu po uzoru na fotografiju. Imali su neko vrijeme da zapamte sve komponente, a Azelma je sve upamtila - drugačije. Krevet je završio ispod prozora umjesto bočno, dok je ona, umjesto do vrata, stala u kut sobe. Nedostajalo je taburea, jastuka, ormar je bio u totalno drugačijem djelu sobe, a jedna je lampa misteriozno nestala...

Izvor: RTL

Ismet također nije pogodio sve komponentne, ali je barem većinu, za razliku od njegove supruge. Njezina interpretacija zadatka stajala ih je predzadnjeg mjesta na bodovnoj tablici, ali je zato od srca nasmijala sve kandidate i voditelja Enisa Bešlagića.

