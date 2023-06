U to vrijeme veterani su finalistima pripremili gozbu i danas su im odlučili biti potpuno na usluzi. Poslužili su im hranu, no svi su iskreno priznali da i nemaju baš apetita. „Ovakvu sam tremu inače imala pred kolokvije, imam osjećaj kao da danas polažem taj neki veliki kolokvij nakon cijele godine“, rekla je Karmela, a Filip dodao: „Ubija me to iščekivanje.“

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Nakon jela djevojke su se uređivale, a dečki pokušavali opustiti. „Radujem se, baš jedva čekam“, rekla je Azelma koja nije imala veliku tremu. „Što god bilo, moramo pobijediti“, rekao je Ismet, a Azelma potpuno samouvjereno rekla: „Pa hoćemo!“

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Enis je prije izazova sve objasnio parovima, a bodrili su ih veterani. „Evo nas u finalu pa da vidimo taj spektakl“, rekao je Josip. „Ovo je izazov u kojem ćete razbijati svoj strah i zato ćete složno, držeći se za ruke, hodati svatko po svojoj traci okrenuti jedno prema drugome“, nastavio je Enis. Na tom su putu trebali skidati fotografije koje su se nalazile iznad njih i koje su trebali složiti u fotografiju kad se spuste na tlo. „U velikoj smo prednosti jer se Karmela i Azelma boje visine“, komentirala je Anamarija. „Sve što je visina teško je“, rekla je Azelma, a Enis je objasnio da će prvi izazov odrediti dva superfinalista.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

„Neće biti ugodno na toj visini“, rekao je Tomislav, a Filip dodao: „Sve se ljulja, puše vjetar, noge klecaju…“ Karmela i Tomislav su se previše tresli, a Azelma se jako bojala da će pasti iako je bila vezana. „Odmalena sam bio spretno dijete i ovo za mene nije bio nikakav problem, ali mučilo me hoće li to Azelma svladati“, rekao je Ismet, a Azelma je potom pala i počeli su ispočetka. „Noge mi drhte, strah me“, rekla je i ponovno se pustila.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Azelma se nikako nije mogla smiriti, a Karmela se dosta savila i više nije mogla izdržati te se i ona pustila. „Mislim da bi bilo bolje da smo prije pali jer bi shvatila koliko je to bezopasno“, rekao je Tomislav, a Anamarija i Filip bili su potpuno koncentrirani i polako išli prema cilju. Prvi su sišli na tlo, složili u miru fotografiju i prvi ušli u superfinale! „Predivan osjećaj“, komentirali su.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Premda je stalno padala, Azelma se nije predavala, što se naposljetku i isplatilo. „Vidjeli smo da Azelma i Ismet slažu svoju sliku i ne možeš ih sustići“, komentirali su Karmela i Tomislav, a Azelma i Ismet drugi su par koji je ušao u superfinale. „Idemo dalje pobijediti u finalu“, govorili su presretni Bišćani. „Pravda je na našoj strani“, rekao je Filip, a Ismet dodao: „Definitivno je pravda zadovoljena i finalisti su oni koji to zaslužuju.“

Foto:

Karmela je bila tužna, a smatrala je da im je najviše odmogla razlika u visini jer je morala biti stalno savijena dok je hodala po traci. „Žao mi je što je moj strah utjecao na ishod ove situacije, mogli smo to završiti do kraja da smo imali bolju tehniku“, iskrena je bila te dodala kako, nažalost, nije prebrodila strah od visine. „Ova dva para zasluženo idu u finale“, zaključili su Karmela i Tomislav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Nakon prvog finalnog izazova borba se preselila u studio, gdje su finaliste došli podržati parovi koji su prije napustili show. Stiglu su i finalisti, kojima je bilo drago što vide sve kandidate, a potom je Enis objasnio da u superfinale idu Anamarija i Filip te Azelma i Ismet dok su se Karmela i Tomislav pridružili ekipi u publici.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Prije nego što su počeli sa zadatkom Enis je pokazao svima stanje u banci - Anamarija i Filip imali su 12.990 eura, a Azelma i Ismet 10.250 eura. „I ove godine imat ćemo samo jednog pobjednika, samo što ćete ga ovaj put vi proglasiti“, rekao je Enis parovima četvrte sezone. Anamariji je to bilo čudno, a Filip je mislio da je to neka zafrkancija. „Nadam se da ste izgradili dobre odnose u kući jer ćete od tih odnosa imati direktnu korist“, nastavio je Enis, a Lili komentirala da su im baš zapaprili. „Kuća te spašava i kuća te baca van“, zaključio je Davor.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

„Više smo uzbuđeni nego ustrašeni“, komentirali su Azelma i Ismet, a Filip je bio svjestan situacije: „Mi nemamo šanse tu.“ Davor i Meri svoj su glas dali Azelmi i Ismetu, baš kao i Verica i Dragan, koji su dodali da su se s njima bolje povezali i da su oni njima superpar. „Nisam bila sto posto sigurna da će njima dati jer smo nas šest bili super i stalno skupa od prvog dana pa me iznenadilo što su rekli da su jednoglasno odlučili za Azelmu i Ismeta“, rekla je Anamarija.

Superpar 4. sezona Foto: Superpar 4. sezona

Veronika i Maximilian glas su dali Anamariji i Filipu jer imaju najviše novca u banci, Nataša i Dario odlučili su se za Anamariju i Filipa, Tea i Srećko odabrali su Azelmu i Ismeta, a Anamarija i Drago svoj su glas dali svojim favoritima Azelmi i Ismetu. „Zar to nije dvolično? Meni je Drago drag, ali nije iskren“, rekla je Anamarija dok je Ismet komentirao kako je veliki čovjek. I kod Karmele i Tomislava nije bilo dvojbe, glas su dali Bišćanima, a Filip je komentirao: „Zna se da nemamo njihovu podršku, jedva su čekali da nam ga metnu!“ Anamarija je komentirala kako je sigurna da bi ih pobijedili u izazovu jer se pokazalo da su jači te zaključila: „Ovo je doslovno jedini izazov koji su oni mogli dobiti - i to se tako i dogodilo.“ Pobjednici četvrte sezone 'Superpara' su Osmet i Azelma koja je ushićeno rekla: „Bila sam izvan sebe. Osjećala sam se kao da je ovo Eurosong, da sam predstavljala Bosnu i Hercegovinu i nosimo pobjedu u BiH! Želja mi je bila osvojiti tu titulu superpara.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa