Propali su im prvi planovi, no Azelma i Ismet sad uživaju na Jadranu: Objavili su snimke s odmora

Pobjednici 'Superpara' Azelma i Ismet otkrili su na Instagramu da uživaju na Jadranu. Njihov prvotni plan bio je ići na more 4. kolovoza kada je Azelma imala 36. rođendan, kako nam je ispričala, no to su odgodili zbog lošeg vremena.

"Moji dečki", napisala je uz Azelma uz fotografiju supruga Ismeta sa sinom u moru. Otkrila je da se nalaze u Starigradu Paklenici.

Objavila je i na Instagram storyju snimku s Ismetom na plaži.

Ismet je podijelio video s obitelji iz kafića te pozirao s Azelmom i sinom na plaži.

Azelma je ranije RTL.hr otkrila da ide sa suprugom i djecom kratko na more jer je godišnji odmor iskoristila za sudjelovanje u 'Superparu'. Pitali smo je što kaže na cijene na Jadranu i hoće li zbog toga nositi hranu od kuće.

"Cijene u Hrvatskoj su stvarno prevelike i to se svi žale, ali tijekom cijele godine se planira odmor za ljeto tako da se za to izdvojtii koliko je čovjek u mogućnosti. Hranu nismo ni do sada nosili tako da nećemo ni sada jer barem tamo ja trebam malo odmarati i uživati", objasnila je.

Azelma je također otkrila da će provesti malo vremena i sa svojim prijateljicama iz 'Superpara' s kojima se nakon showa često čuje, a nedavno ih je posjetila u Hrvatskoj.

"Verica, Anamarija Filipova i ja planiramo dva, tri dana same negdje otići. Hoće li to biti Hrvatska ili negdje dalje, vidjet ćemo. Još uvijek dogovaramo gdje", ispričala je.

Ispričala je da je Ismet ostvario svoje planove i otvorio kafić u Bihaću.

"Kako smo izašli iz 'Superpara', ja sam se odmah vratila na posao. On se dugo bavio sređivanjem kafića koji je neki dan otvorio tako da će nam dobro doći odmor gdje ćemo biti sami i van naše svakodnevnice. Davno je to planirao i sad mu se pružila prilika", rekla je Azelma.

POGLEDAJTE VIDEO: Azelma i Ismet za RTL.hr o pobjedi u 'Superparu' i reakciji njihove djece