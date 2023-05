Karmela i Tomislav jedini su par koji nisu prošli izazov 'Aukcija'. Tomislavu su prije vremena stvari ispale iz ruku što automatski znači da je igra za njega gotova. Dio kandidata smatra kako igra uopće nije bila fer jer su se sve stvari, poput galona vode, fotelje, utega, gurale Tomislavu, dok su djevojke štedjele druge kandidate. Primjerice, Ismael je u rukama imao tek nekoliko stvari, dok su Filip i Tomislav bili previše natrpani. Karmela se zbog toga naljutila na kandidatkinje, koje su određivale tijek igre. Za RTL.hr su ona i Tomislav komentirali situaciju tijekom i nakon izazova.

"Plan je dalje ići na one koji su išli na nas. To sam im rekao u lice, ali ne želimo svađe u kući. Nadam se da ćemo imati normalne odnose u kući No, očekivali smo da ćemo svi proći izazov, to je bila ideja", rekao je Tomislav, a Karmela je dodala kako se jedino ono držala imaginarnog dogovora.

"Bilo mi je teško igrati taj izazov jer nisam željela druge namjerno rušiti. Nitko mi nije ništa napravio. Ne bih ništa promijenila. Da sam Anamariju rušila, odnosno Filipa, automatski bi Martina ostala ta koja bi svejedno mogla rušiti Tomislava. Da su pak obje izašle iz igre, tu bi se onda vjerojatno ubacila Azelma. Mislim da nismo imali neke šanse. No, polagala sam nade u to da stvari dijelimo ravnomjerno pa tko padne prvi – padne. To mi je bilo u glavi", ispričala je Karmela. Tako nije bilo, što im se obilo o glavu...

"Ako imamo priliku vratiti Martini i Ismaelu te Anamariji i Filipu, onda ćemo im probati vratiti. No, to nije specijalna taktika", dodao je Tomislav.

Ipak, smatraju kako će se zbog ovoga odnosi u kući promijeniti.

"Mislim da će poslije ovoga odnos s Anamarijom Dumić krenuti nizbrdo. Mislim da je sada ovo odlučujući izazov u kojem će se moji osjećaji prema njoj promijeniti", rekla je Karmela.

Kako su Tomislav i Karmela bili najbolji s Meri i Davorom, Martina je izjavila da joj nije jasno što je ona sada očekivala, u smislu da će joj sada netko ovdje biti prijatelj.

"To je natjecateljska igra tako da je Martina bila u pravu. Kroz igre ćemo jače udarati, naravno, ako ćemo imati priliku", zaključili su.

