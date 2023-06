U kući 'Superpara' nikad nije bilo dosadno, a dokaz za to su brojne vesele fotografije i videi parova na društvenim mrežama. Azelma i Ismet odnijeli su pobjedu u četvrtoj sezoni i upravo su nam oni priuštili puno razloga za smijeh kroz show.

Dragan, koji je sa suprugom Vericom, sudjelovao u 'Superparu', podijelio je urnebesan video s Ismetom odjevenim u žensku odjeću.

"Moj prvi, moj posljednji, moje sve", napisao je. Na snimci se može vidjeti kako Dragan grli Ismeta i pravi se da ga ljubi.

Ismet je bio odjeven u žensku odjeću zbog zadatka koji je pao. Naime, u izazovu nije mogao pronaći Azelminu odjeću među hrpom stvari. Ona je bila uvjerena u to da će zadatak proći kao od šale, ali to se nije dogodilo. No ona je pronašla način kako da se zabavi i onda kada gube.

"Sada ćemo te odjenuti u moju robu tako da je nikada ne zaboraviš. Nemoj se ništa brinuti, ja sam tu i napravit ću te zvijezdom", rekla je Azelma. Ismet je dobio kompletan tretman - od šminke preko frizure do stiliziranja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Potpuno sam zaslužio", istaknuo je Ismet. Njihova je mala igra do suza nasmijala ostale parove.

Propuštene epizode showa 'Superpar' pogledajte na PLAYU!