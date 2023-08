Pobjednici četvrte sezone 'Superpara' Azelma i Ismet početka su isticali da su idealni za ovaj show jer su u životu puno toga prošli zajedno. Iako je par osvajao gledatelje svojom iskrenošću i nasmijavao izjavama, imali su i burnih trenutaka. Naime, temperamentni supružnici često su se prepirali tijekom izazova te se Ismet, bivši boksački reprezentativac koji je navikao na pobjedu, ljutio kada bi gubili.

Jedan od zadataka koji je posebno izazvao reakcije kod Ismeta bila je igra zapetljanac. Bili su jedini par koji je odustao od izazova. Nisu ga uspjeli dovršiti jer je Ismet izgubio živce i počeo vikati kako je gotovo zato što njegova supruga nije znala otključati lokot. Počeo je dramiti na poligonu.

"'Neću ja više ovo igrati. Odustajem. Mogao sam stići i za sebe i za nju. Izgubim zbog nje cijelu igru, zbog njezine nesposobnosti", rekao je. Azelmu je to povrijedilo i zaplakala je te su je tješile ostale djevojke.

"Ide mi na živce što se on previše zanio u tu igru. Ne zanima me. Nisam poput drugih ljudi ovdje da idem pod svaku cijenu pobijediti. Da dobijem izazov, pokupim lovu, da maltretiram druge ljude. To me zaista ne zanima. Došli smo ovdje da se zabavimo, da se maknem od svog standardnog svijeta, da se okružim novim ljudima, probam nešto novo i dokle ide, ide. Neću sada svaki izazov gubiti živce. Na što bi to nalikovalo?", rekla je Azelma.

Ipak, par u kasnijim izazovima bio smireniji te je Ismet kontrolirao emocije, pogotovo u polufinalnom i finalnom zadatku.

POGLEDAJTE VIDEO: