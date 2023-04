Verica i Dragan mnogim su gledateljima vrlo dobro znan par iz RTL-ovih kulinarskih emisija, a sada se ponovno natječu u showu 'Superpar'. Prvi tjedan je za njih dvoje bio vrlo težak jer su gubili u izazovima, no ovaj drugi ciklus započeo je bolje. No, stanje na tablici i dalje nije najpoželjnije. S Vericom smo popričali o tome, ali i taktici za dalje.

"Izazovi nisu bili fizički teški kao takvi, sve nam je novo i onda nam je potrebno neko vrijeme za adaptaciju. Prvi izazovi nas nisu obeshrabrili, došli smo se igrati, podružiti i odmoriti. To smo shvatili kao mini godišnji. Da je čovjek u tim trenucima tužan, zaista jest jer ne možeš ni sam vjerovati kako se to dogodilo. U suštini, idemo dalje i to će nam biti škola da dalje budemo bolji", rekla je. Kaže kako ne priželjkuju pobjedu jer su se isključivo došli zabaviti. "Mi smo ljudi koji volimo izazove. Volimo upoznavati druge ljude i mi smo se stvarno, istinski od srca, došli igrati", rekla je Verica.

Njihovi najžustriji navijači su kćer i sin, a evo što kažu o mami i tati.

"Njima je to fora, oni nas podržavaju u svemu. Mi nismo klasični roditelji, zaista smo sa svojom djecom u dobrim odnosima, imamo otvorenu komunikaciju i svi komentari koji dođu sa strane, svi to skupa komentiramo. Sve je dobro kod nas", rekla je.

Izvor: RTL

Budući da se u prvim danima nisu pokazali kao najkonkurentniji par, a kako još ima mnogo vremena za popravak, pitali smo imaju li kakvu taktiku.

"Mi imamo vrlo jednostavnu metodu, a ta je bila da smo, nakon prvog ciklusa, kada smo shvatili koliko ima dana, da već po prvom izazovu otprilike prepoznajemo koja vrsta izazova će biti u ciklusu. Prvo klađenje nam je bilo manje, pa malo više i za zajedničke izazove planiramo uložiti dobar novac", rekla je.

Mnogi parovi istaknuli su kako su se prijateljstva među njima stvorila već u prvim danima, pa tako i Jovanovići.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Smijala sam se do suza s Ninom i Ismetom i oni su mi sjeli na prvu i mislim da su mi prekrasno otkriće od ljudi. Priželjkujem jedno divno prijateljstvo", zaključila je.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.