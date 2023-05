Stvaraju se klanovi, a Meri i Davor iživcirani: 'Verica nas izbjegava, drži se onog - zavadi pa vladaj'

„Jučerašnje eliminacije su bile posebne. Okarakterizirali su nas kao neke babaroge, to su priče od jedne osobe iz kuće tako da ćemo sad vidjeti i sad kreće show“, rekao je Davor, a Meri je bilo teško biti u kući jer bi danas radije bila s obitelji i prijateljima, ljudima koji je doista vole. Neki ukućani nisu čestitali Meri rođendan, no Davoru i njoj posebno ide na živce Verica. „Nema potrebe trošiti energiju na nebitne osobe“, zaključio je Davor.

Verica i Dragan te Anamarija i Drago pričali su o braku. „Nas drži i držat će to što smo isti“, rekao je Dragan dok je Anamarija otkrila kako su oni različiti. „Bilo bi nam dosadno da smo isti, stalno se nešto natežemo, borimo i to nas drži“, objasnili su. Azelma i Ismet pričali su o njegovoj nevjeri, a on je priznao da je to bilo prvi i posljednji put. „Svađamo se vječito, ali se volimo“, rekla je Azelma i prisjetila se svega. Ismet je priznao da mu je žao što je to napravio i povrijedio je, a Azelma je rekla da je dotad bila posvećena svima, a nakon prevare više posvetila sebi.

Meri i Davor na terasi su dogovarali taktiku za novi izazov, a i za napetu situaciju u kući. „Baš moramo izvršavati zadatak jer ne vidim neku potporu. To definitivno ne prolazi jer ćemo biti izbačeni.“ Dodala je da se u kući stvaraju klanovi i rekla: „Bilo bi nam puno lakše živjeti i ovdje i vani kad bismo imali razumijevanja jedni za druge. Ne znam zbog kojeg razloga, Verica nas odjednom izbjegava, stalno je u kontaktu s mladima. Ne znam koja je njezina teorija zavjere, možda misli da će tako lakše doći do pobjede.“ A Davor smatra da se drži one: „Zavadi pa vladaj.“

Kako će proći današnji izazov i koji će se parovi naći u problemima - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara.' Show pogledajte i na PLAYU.