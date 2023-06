Anamarija i Filip jedan od najmlađih parova koji je sudjelovao u četvrtoj sezoni 'Superpara'. Iako su se na početku činilo kao najopušteniji par, s vremenom se pokazalo da u izazovima postaju jako nervozni. U braku su, a imaju i psa. Upoznali su se u klubu u kojem su oboje trenirali nešto slično tajlandskom boksu. Anamarija je često dobivala Filipa za sparing partnera, no on je tada nije štedio pa joj u početku nije bio nimalo drag.

Njihova se malena obitelj povećala kad je Filip od svoje supruge dobio psa na dar. Na samom početku showa, Anamarija se našalila kako Filip više voli njihovog psa, nego nju.

Filip i Anamarija završili su u eliminacijama zajedno sa Srećkom i Teom. ''Ne vjerujemo nikome jer smo se više puta u životu opekli'', rekli su Anamarija i Filip.

Iako su Davor i Meri rekli da će gledati koji je par bolji na tablici, oni su ipak dali svoju narukvicu Srećku i Tei. Ostali parovi komentirali su kako se ne drže svojih riječi. Filip i Anamarija ipak nisu napustili kuću jer su dobili više narukvica od drugog para.

Filip i Anamarija postali su novi cimeri s Anamarijom i Dragom nakon što su se spasili od izlaska iz showa. Tea i Srećko su željeli da Drago i Anamarija isele iz zatvoreničke sobe koju svi parovi izbjegavaju, no oni su odbili. "Madraci su bolji nego ovi gore. Sad znamo zašto niste htjeli otići iz ove sobe", prokomentirali su Filip i Anamarija u šali.

"Ovo je najbolja soba, mi ćemo se svađati tko će ju napustiti!", zaključio je Drago.

Anamarija i Filip nisu uspjeli proći novi izazov, a na kraju večeri Anamarija se odlučila ispričati Filipu. Priredila mu je iznenađenje, a on je skoro pustio suzu. U izazovu su se trebali međusobno slušati, no to im nije pošlo za rukom. Anamarija se osjećala krivo te se uz čašu vina ispričala. Poklonila mu je i cvijet.

"Jako volim Filipa jer je on najbolja osoba na svijetu", izjavila je Anamarija.

"Znaš da sam ja osoba s razumijevanjem, ali u nekim situacijama neću imati razumijevanja. Ti se moraš smiriti u nekim situacijama jer nam ta napetost samo odmaže", rekla je Filipu.

U kvizu općeg znanja, odnosno kategoriji pitanja 'ljubav ide kroz želudac' na prvo se pitanje javio se Filip misleći da će njegova Anamarija razmišljati na logičan način. "Logično je, logično je", govorio joj je Filip.

A pitanje je glasilo: "Azteci su ga zvali Drvo testisa. Drvo je: a) banana b) banana c) kiwi d) avokado." Ono što je Anamariji bilo logično bila je - banana. Kada je to izgovorila, baš svi su prasnuli u smijeh.

"Nadam se da roditelji neće gledati ovu emisiju", rekao je voditelj Enis Bešlagić.

"Među tim voćem, koji bi mogao biti afrodizijak?", pitao je Filip Anamariju. Ona se nije mogla prestati smijati. "To su ti testisi", govorio joj je. No testisi Anamariju asociraju na bananu.

Za doručkom je krenula rasprava parova o ženama i muškarcima. Filip je izjavio kako misli da su ipak muškarci pametniji. "Ne možeš sa ženama, ali ni bez njih. Generalno mislim da su ipak muškarci malo pametniji“, rekao je Filip na što se njegova supruga Anamarija nasmijala.

“Ja to kažem generalno. Ne kužim koji je tvoj problem. Hoćeš da kažem: 'Ja sam glup, moja žena je pametna. Što hoćeš onda čuti?“, rekao je Filip Anamariji.

“Mislim da su muškarci pametniji jer u 90 posto slučajeva u nekom društvu i tako dalje uvijek žena ispadne neka…“, kasnije se Filip nadovezao, no nije htio završiti rečenicu. Zato je Anamarija pretpostavila što će reći.

“Puno priča, ne znači da je glupa“, istaknula je Anamarija. “Nisam rekao da je glupa. Što ja znam?“, pravdao se Filip.

Filip je otkrio da, kada su u društvu, žene valjaju gluposti. “Nekad ne shvate jednostavne stvari“, rekao je Ismetu.

Filip i Anamarija nakon izazova posvađali su se na terasi. "U nijednom trenutku ti nisam prigovarao. Ti mene za svaki zadatak zezaš. Ako će biti tako, ja želim ići kući danas. Nemoj me zezati", rekao je Filip Anamariji. Izgubili su u izazovu pa su se nakon toga posvađali.

"Ljubavi, nisi ti kriv. Ne krivim te", rekla mu je Anamarija, no nije htio slušati. Nastavljao je po svome.

"Kako da ja budem samopouzdan kada me tako zezaš. Pa dajem sve od sebe", rekao je Filip. Njegova supruga je pak imala pomirljiv ton te ga je zamolila da to ne radi, u smislu da ju ne odbacuje od sebe u trenucima kada je loše.

"Ti meni stalno stvaraš pritisak. Za nijedan zadatak nisi rekla kako si ti kriva. Nikad to nisi rekla u studiju. Poslije to kažeš, poslije se ispričavaš i poslije ti je žao. Mislim da sam glup pored tebe, pritisak mi stvaraš. Jedino ti valjaš. Nemoj me zezati", govorio je Filip.

Anamarija i Filip posvađali su se oko iznosa koji je on uložio u izazov. On je vjerovao u uspjeh pa se kladio u 600 eura.

"To me zaboljelo", komentirala je Anamarija. "Što si ti ljuta sad?", pitao ju je Filip.

"Ljuta sam jer sam ti rekla da ne stavljaš puno. Samo šuti, molim te. Samo te molim da šutiš. Ljuta sam na sebe i tebe jer ne slušaš. Zaletavaš se uvijek", rekla mu je Anamarija. Rasprava se nastavila i dalje.

"Ja sutra stavljam 200 eura na tebe jer će biti tako nešto i ti ćeš se pogubiti", dodala je.

Anamarija se našalila s Filipom za doručkom pa mu je iscijedila limuna rekavši da mu je to za snagu i logičnost koje će mu trebati za novi izazov. Nakon što je Drago uspio složiti logički zadatak koji nijedna žena ranije nije prošla, Filip se odlučio okušati u njemu.

"Krenem dobro raditi, a onda mi ti govoriš kako što napraviti", rekao je Filip supruzi nakon što je posložio elemente u dnevnom boravku. Par se potom zaigrao na kauču i upustili su se u hrvanje pred Dragom.

"Ode mi glava", komentirao je Filip. Nakon toga je priznao da ne bi mogao biti sa ženom koja nije borbena poput njegove supruge Anamarije.

"Ti si agresivna", rekao je Filip Anamariji i dodao kako mu to odgovara.

Nakon izazova u kojem su Karmela i Tomislav osvojili imunitet, stanje u kući postalo je napeto. Filip se nije mogao suzdržati te je rekao kako se ne slaže oko njihovog povratka u 'Superpar'. "Moje mišljenje je da vi ne zaslužujete finale i da ste došli s nekom srećom. Tomo, protiv tebe nemam ništa. Predobar si čovjek. Ti si mi toliko drag. Predobar si čovjek, ali Karmela cijeli show zazivaš neku pravdu, neku fer igru, a znamo da ste varali u nekim stvarima, to sad nije ni bitno", rekao je dok su sjedili u dnevnom boravku.

Osim Karmele i Tomislava bili su prisutni Filipova supruga Anamarija te Azelma i Ismet, a kasnije im se pridružio Drago. Bivši kandidati 'Superpara' sve su osluškivali iz kuhinje.

Filip je otkrio u čemu su Tomislav i Karmela varali. "Na zajedničkom zadatku na kojem smo imali maske je varao", istaknuo je.

"Misliš li ti da si fer i pošteno došao do finala?", pitao je Filip Tomislava.

U razgovor se uključila Karmela. "Hoćeš iskreno? Ja sam Tomislavu rekla da smo se borili kroz izazove, ali nismo briljirali. I po meni, mi smo dobili priliku koju nismo htjeli propustiti. Mi tu priliku nismo tražili ni inzistirali", objasnila je.

Filip je istaknuo da ako netko zaslužuje finale, to su Anamarija i Drago. "Meni nije časno da vi odlučujete o nama. Ti Karmela koja nisi nijedan ženski izazov prošla, to je prva stvar. Druga stvar je da ste se provlačili tijekom cijelog showa", nastavio je.

"Jesmo mi tu krivi?", pitao je Tomislav.

Filip je odgovorio da ne, ali bunio se da je Karmela napala dva puta njegovu suprugu i da cijelo vrijeme zaziva pravdu, a nije poštena. "Karmela je imala problema s puno ukućana. Tomislav je dobar, ali je slijep. Ne vidi što Karmela radi", komentirao je.

Filip i Anamarija započeli su jutro raspravom o njegovom zdravlju, a on je pitao suprugu je li mu skuhala čaj jer se ne osjeća dobro. Istaknuo je da uvijek nosi čaj Anamariji kada je bolesna.

"Puno bolje se osjećam danas, prespavao sam, oznojio sam se po noći i eto", rekao je Filip. Priznao je da je nervozan, ali i objasnio je da se isključio do finala i da ne zna zašto bi se sada razbijao kad ima još zadataka. Ipak, supruga ga je upozorila da trebaju skupljati novac u banci.

"Ne grizem?“, pitao ju je Filip. Anamarija je naglasila da mora još malo poticati u njemu natjecateljski duh, a on ju je pohvalio.

“Ana razvaljuje u svemu. Bolja je od svih žena kompletno u ovoj kući, svih 10 žena koje su bile tu. Najbolja i najjača je bila. Tako da na primjer i ja zapnem, ona će potegnuti. Njihove žene neće potegnuti kao ona. Zato smo mi uvijek tu negdje i nije me strah ničega. Ona može sve i ja ću moći sve", zaključio je.

Otkrili su da su u lošem odnosu s Karmelom i Tomislavom. “Takve ljude treba držati na distanci“, rekla je Anamarija.

