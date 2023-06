Karmela i Tomislav otkrili su nam što misle da im je presudilo u finalu 'Superpara' i je li bilo riječ o njihovoj razlici u visini.

"Ja bih prije rekao da je presudila razlika u težini jer sam ja malo teži pa je sve potonulo ispod mene. Vjerojatno bi bilo dobro i da smo slične visine", ispričao je Tomislav. Smatra i da su imali krivu taktiku, išli su sporo i sigurno.

"Bilo bi puno bolje da smo istih proporcija. No najveći faktor je bio moj strah od visine", nadovezala se Karmela.

Azelmi i Ismetu te Anamariji i Filipu išlo je u korist što su slične visine i težine, no par ne tuguje zbog poraza u finalu. "Malo nam je žao, no ne možeš utjecati na takve stvari. Kao što je rekao Drago, da u izazovu zadaju da se stavi prozor na kuću, naravno da bi on pobijedio. To su neki faktori i sreća na koje ne možeš utjecati", kažu Karmela i Tomislav.

Ona je ponosna na samu sebe što je uopće pokušala proći izazov. "Mislila sam da neću uopće raditi taj zadatak jer ovdje nije bilo stabilnog tla kao u onom izazovu s platformom i ukrašavanjem auta. To dosta psihološki utječe, ali dobro je što smo uopće probali proći izazov", rekla je Karmela.

Tomislav se složio s njom. "Mislio da sam Karmela neće ni pokušati odraditi zadatak zbog straha od visine. Za mene je pobjeda što smo i pokušali", istaknuo je.

Karmela i Tomislav osvrnuli su se i na riječi podrške gledatelja i brojne pozitivne komentare. "Dobili smo jako veliku podršku. Nismo se nadali ni 20 posto od te podrške. Mislim da je to pokazatelj da nešto dobro radimo", komentirali su.

Kažu da im je 'Superpar' bio odlično iskustvo i da bi se ponovno prijavili da mogu.

"Bilo je jako zanimljivo i da imamo priliku, sve bismo ponovili. To je posebno iskustvo i rijetko tko će ga imati šansu doživjeti", zaključili su.

