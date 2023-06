Tomislav za RTL.hr o povratku u 'Superpar' i Draginom ogovaranju: 'Vjerujem da je to tuđi utjecaj'

Tomislav i Karmela vratili su se u kuću 'Superpara' i svi polufinalisti su im pri ulasku poželjeli dobrodošlicu.

Iako se činilo da su sretni zbog njihovog povratka, Anamarija i Drago te Anamarija i Filip kasnije su komentirali da ih trebaju što prije izbaciti.

Pitali smo Tomislava što misli o takvom ponašanju, pogotovo Draginom s kojim su on i Karmela u dobrim odnosima. Naime, Drago je rekao paru da mu je drago što su se vratili, a iza njihovih leđa govorio je drukčije.

"Vjerujem da je Dragi drago što me vidi i znam da nas vidi kao prijatelje. Razumijem da mu nije drago što se mi sad natječemo za glavnu nagradu, finale i sve to. Nisam mislio da će baš tako reagirati. Vjerujem da je to više do Filipa i Anamarije jer su zajedno u sobi. Vjerojatno su oni više to inicirali nego što su Drago i njegova supruga Anamarija da se nas izbaci", ispričao je Tomislav.

Otkrio nam je da li je primijetio drukčiji odnos Drage i Anamarije prema njemu i Karmeli nakon povratka.

"Iskreno, nisam. Ne znam procjenjujem li ja loše neke stvari ili nešto. Nisam osjetio nikakvu negativnu energiju. Kad smo se vratili, cijela kuća je sama po sebi bila već u nekoj nervozi kako se bliži finale. No nisam osjetio ništa direktno od Drage i od Anamarije prema meni i da se ponašaju lošije prema Karmeli i meni", rekao je Tomislav.

"Mislim da je na Dragu utjecao dug boravak u kući. I Karmela i ja smo osjetili taj stres od showa i parovi su malo nervozniji općenito. I ispliva neka njihova lošija strana koja možda nije njihova realna strana. Meni je Drago drag i nakon svega što čujem. Cijeli show se družimo i stvarno imam dobro mišljenje o njemu. Malo mi je čudna njegova reakcija. U jednu ruku razumijem, u drugu mislim da možda ja ne bih tako reagirao da se primjerice on vratio u show", dodao je.

Uvjeren je da bi se svi parovi vratili u kuću da su dobili priliku poput njega i Karmele.

"Filip i Anamarija potvrdili su da bi se vratili kao i Azelma i Ismet. Pitao sam ih što bi napravili da su u mojoj situaciji", ispričao je.

Smatra da je reakcija parova na njegov povratak s jedne strane malo licemjerna, ali opet shvaća to s druge strane jer su polufinalisti smatrali da im je finale osigurano.

"Odjednom su shvatili da nisu finalisti", istaknuo je.

Također je komentirao mišljenja dijela gledatelja koji vole njega i Karmelu te često ističu da imaju dobar odnos te da se nisu otresali jedno na drugo tijekom zadataka kao većina parova.

"Čudno mi je komentirati naš odnos jer je to subjektivno. Meni je normalno tako se ponašati. Najvažnije mi je da se Karmela trudi sto posto što ona i radi. Ako ona nije nešto napravila kako treba, ne vidim zašto bih vikao na nju. Zajedno komentiramo kako je trebalo napraviti zadatak da znamo za sljedeći put. Nema smisla da budem ljut na nju. Ja dajem sto posto kao i ona", zaključio je Tomislav.

