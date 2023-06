Iza nas je četvrta sezona popularnog showa 'Superpar' u kojem su pobjedu odnijeli Azelma i Ismet, bračni par iz Bihaća koji ima dvoje djece, a ovo su trenuci koji su obilježili finalni tjedan.

Do superfinala su stigla dva para, Azelma i Ismet te Anamarija i Filip, a tko će biti pobjednici, odlučili su parovi koji su ispali iz showa. Anamarija i Filip dobili su tek dva glasa, a i sami su bili svjesni da im situacija neće ići u korist. "Mi nemamo šanse", komentirao je Filip.

"Da je bio izazov, mi bismo pobijedili jer smo pokazali da smo jači. Ovo je jedini izazov u kojem bi oni mogli dobiti i to se i dogodilo“, istaknula je Anamarija.

"Bila sam izvan sebe. Osjećala sam se kao da je ovo Eurosong, da sam predstavljala Bosnu i Hercegovinu i nosimo pobjedu u BiH! Želja mi je bila osvojiti tu titulu superpara", rekla je Azelma ushićeno.

U finalu 'Superpara' borila su se tri para - Azelma i Ismet, Anamarija i Filip te Karmela i Tomislav, a pobjeda u izazovu vodila je do superfinala. Zadatak nije bio naklonjen Azelmi i Karmeli koje imaju strah od visine, no pokazale su koliko su hrabre. Voditelj Enis Bešlagić objasnio je parovima da će svatko morati hodati po svojoj traci držeći se za ruke okrenuti jedno prema drugome. Dok se kreću, trebaju hvatati fotografije iznad njih i bacati ih na tlo. Nakon što dođu do kraja, moraju se spustiti i otkvačiti jedno drugo s užeta i slagati svoju zajedničku fotografiju.

Anamarija i Filip su odradili visinski dio zadatka prvi bez ijednog pada i krenuli su na slaganje fotografije. Prvi su izvršili izazov. Azelma i Ismet nekoliko puta su pali, ali nisu odustajali što je bilo presudno jer su izvršili izazov prije Karmele i Tomislava.

"Kad padamo, padamo zajedno", istaknuo je Tomislav koji je bio ponosan na svoju djevojku što je pobijedila strah.

"Pravda je pobijedila. Pravda je ovaj put bila na našoj strani", komentirali su Anamarija i Filip. "Definitivno je pravda pobijedila i finalisti su oni koji zaslužuju“, složio se Ismet.

Muškarci su vrhunski odradili zadatak u kojem su se trebali odjenuti u žensku odjeću te zapjevati i zaplesati pred svojim boljim polovicama kako bi ih razveselili. Podijelili su se u dvije skupine, a u prvoj su bili Filip i Tomislav te Azelma koja je zamijenila bolesnog supruga Ismeta.

Žene se nisu mogle prestati smijati kada su vidjele prvu grupu – Davora, Josipa i Ćiru. “Ostala sam bez teksta“, istaknula je Danijela. Druga grupa s Tomislavom, Filipom i Azelmom je također izazvala salve smijeha.

"Možda da je druga odjevna kombinacija, možda minjak“, komentirala je Karmela Tomislavov izgled. Htjela je da više pokaže tijelo.

Filip se najviše istaknuo i Azelma je rekla da se izvijao i uživio. “Pokazao je svašta, i sprijeda i straga. Baš je bio seksi“, rekao je Davor.

Komentirao je da su finalisti složili bolju atmosferu od njih, ali da su se on, Josip i Ćiro više potrudili oko pjesama.

"Te dvije pjesme od Tajči zna svaka ptica na grani“, rekao je. Dobro raspoloženje se nastavilo, a i žene i muškarci su zajedno zaplesali i zabavili se. Ipak, Azelma je požurila Ismetu koji se razbolio.

Muškarci su već samom pripremom za zadatak kojim su trebali razveseliti svoje žene, zabavili cijelu kuću i naravno gledatelje. Davor je primijetio da su Filip, Tomislav i Ismet ozbiljno prionuli zadataku. "Šminkaju se kod mene u kupaonici", otkrio je. Ismet je počeo stavljati naušnice na uši.

"Mislim da je Ismet najbliže svojoj unutarnjoj ženi. Uzme ruž i našminka se, stavi naušnicu", rekao je Tomislav.

"Žensko čuči u meni", rekao je Ismet kroz smijeh. Filip je našminkao Ismetu obrve. Počeli su voditi i raspravu čija žena čupa brkove. "Moja ne", istaknuo je Ismet što nije uvjerilo Filipa.

"Žene se puno žrtvuju za ljepotu", rekao je Ismet. Tomislav je istaknuo da je teško biti žena i da su si zakomplicirale život. Ismet je dobio depilaciju ruku u kupaonici, a priznao je da boli. "Tko zna koliko bole brkovi?", komentirao je.

Bivši kandidati i finalisti odjeveni kao mladenci morali su u izazovu okititi automobil na visećoj platformi. "Je li sigurno ovo sto posto?", pitao je Josip.

Nije bilo svejedno ni onima koji se ne boje visine, a kamoli Karmeli koja ima veliki strah od visine. "Nemoj ništa gledati okolo. Drži se uz auto“, savjetovao joj je Tomislav.

Karmela i Tomislav natjecali su se protiv Josipa i Danijele s kojima dosad nisu bili u duelu. "Gledam samo crnu platformu. Ne gledam dolje i držim se za auto gdje mogu“, komentirala je Karmela.

Ipak, jedini finalisti koji su pobijedili bili su upravo Karmela i Tomislav koji su brže izvršili zadatak od Josipa i Danijele. Azelma i Ismet izgubili su od Davora i Tine, a Anamarija i Filip od Ćire i Lili.

"Mi smo pustili veteranima", našalila se Anamarija.

Josip je ozlijedio desnu nogu tijekom izazova vodotočenja zbog čega nije mogao spavati, a otkrio je što su mu na hitnoj rekli za ozljedu. "Rekli su mi da sam istegnuo sve ligamente zgloba, ali nema hematoma. Nisam ništa slomio. To je dobro", ispričao je Josip.

Istaknuo je da mu je to prva ozbiljnija ozljeda. "Nikad nisam imao lomove u životu. Nikad nisam slomio ruku, nogu ni pao s bicikla kao dijete", rekao je Josip.

Također je otkrio još jednu zanimljivost.

"Zdrav sam kao dren. Ne znam kad sam bio kod doktora. Ne znam ni tko mi je doktor u Hrvatskoj. Ispričavam se, doktore. Ne znam gdje ići kad me boli", rekao je mladi Imoćanin.

Mladi parovi - Danijela i Josip te Karmela i Tomislav progovorili su o svojoj zajedničkoj budućnosti na poticaj Lili i Ćire. Ćiru je zanimalo koliko su dugo Karmela i Tomislav zajedno, a ona je otkrila da su u vezi pet i pol godina. Zanimalo ga je i kad će se par vjenčati.

"Imate li što u planu?", pitao ih je. "Imamo u planu. Sad baš gledam da sam 27 godina navršio, sad se već to mora, nije da biraš", rekao je Tomislav.

Lili je u kuhinji provodila vrijeme s Danijelom i pitala ju je koliko dugo je u vezi s Josipom. "Šest godina", odgovorila joj je Danijela.

"Uuu, da nije običaj u vašem kraju kad ste toliko dugo zajedno da se ne vjenčate?", pitala ju je Lili.

"Pa je, ali uvijek postoje iznimke“, istaknula je Danijela. Dodala je da su joj tek 22 godine i da joj je rano za udaju.

"Ne razmišljam o tome“, rekla je.

Za to vrijeme su Tomislav i Karmela u dnevnom boravku prešli s Ćirom na temu djece. “Mislim da je danas vrijeme da ne želiš djecu ako im nemaš što pružiti. Ne želiš da tvom sinu, kćeri nešto nedostaje. Dok nismo baš u jednu ruku stabilni s primanjima, poslom, ne želimo imati djecu“, objasnio je Tomislav.

Danijela je u kuhinji rekla Lili slične razloge i istaknula da ona i Josip žele imati svoja četiri zida i stalni posao prije nego se skrase. “E to je danas problem u mladima. Želite imati sve, auto, namješten stan i onda se ženiti. I onda opet nešto iskrsne i ne valja. Ćiro i ja nismo imali ništa", rekla joj je Lili.

