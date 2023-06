Iza nas je uzbudljiv tjedan u 'Superparu' i ostala su tri para - Anamarija i Drago, Azelma i Ismet te Anamarija i Filip koji se bore za prolazak u finale.

Tomislav i Karmela su se u ovom tjednu oprostili od showa nakon trećih eliminacija u kojima su bili s Anamarijom i Dragom. Nisu dobili nijednu narukvicu, a sportski su reagirali na ispadanje. "Zaslužili smo ispasti. Bili smo zadnji u banci. Po svim tim nekim standardima po kojima se odlučuje ostaješ li ili ideš van, mi smo bili tu pri kraju. Po meni i pošteno", istaknuo je Tomislav.

Azelma je pokazala koliko vjeruje suprugu Ismetu i tražila ga je da je ošiša. Nakon što je ošišao suprugu, Ismet se divio svojoj vještini. "Savršeno. Pogledaj kako je ravno", komentirao je. Azelma se našalila da ni ne diše kako ne bi nešto zeznula.

Žene su oduševile u izazovu u ulozi automehaničarki dok su im muškarci davali upute preko slušalica. Anamarija Dumić se odlično snašla, a sve je radila bez rukavica. "Rekla sam: 'Ubit će me tata ako me vidi s rukavicama i ako slučajno nešto krivo napravim jer on meni uvijek govori da sam ja tatin sin'“, ispričala je Anamarija.

"Više ne zovem pomoć na cesti nego suprugu", istaknuo je i počistio supruzi ruke nakon zadatka. Karmela i Tomislav bili su zadovoljni što su ispunili izazov u 13 minuta. "Kad pukne guma, ti je mijenjaš", rekao joj je Tomislav.

Muškarci su morali ispuniti izazov u kojemu su žene odlučivale za njih. Najgori dio im je bilo kada su morali jesti kuhana jaja, a potom držati žive crve u ustima. Ni štipaljke za rublje ih nisu oduševile jer su ih 25 morali zakvačiti na lice.

Žene su očarale svoje muškarce kada su morale osmisliti kostime za njih i objasniti ih pred svim parovima. "Ti si mašina i zvijer koja grize. Ti si moj junak koji nikad nema straha, koji se ne predaje i kad je najgore. Nema stvarnih problema u životu koje ti nisi riješio", poručila je Azelma Ismetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam Super Drago. Borim se protiv propuha i hladnoće. Ako imate negdje rupu, ja dođem i začepim vam tu rupu", opisala je Anamarija svog supruga.

U kuću su stigli bivši kandidati 'Superpara' što nije baš razveselilo parove. "Nije fer. Oni imaju drugu priliku, a mi smo u najtežoj sezoni dosad", istaknula je Anamarija.

"Drago nam je, ali ne znamo zašto su došli. Moramo ih se paziti", rekao je Ismet.

U izazovu u kojem su sudjelovali i bivši kandidati 'Superpara', muškarci su morali navesti mane svojih boljih polovica po redoslijedu od one koja ih najviše živcira do one koja ih najmanje. "Ja nemam mana", našalila se Tina. "Kakve mane? Nema nijedne", nadovezao se Davor. Davao je upute Tini i rekao da bi mogao cijeli dan biti u kugli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priznao je i njezinu veliku manu. "Nikad se u 18 godina nije ispričala. I kad je kriva i kad nije", požalio se Davor.

Anamarija se odlično snašla u izazovu s kuglom, a jedna navedena mana joj je smetala. "To me malo povrijedilo", rekla je jer je Filip naveo da previše priča.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU!