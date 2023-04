Zagrepčani Nataša (28) i Dario Brestovec (31) su dinamičan i energičan par, koji je četiri godine u braku i imaju jedno dijete, a čim ih upoznate, vidi se da istinski uživaju u međusobnom društvu. Šaljivi su, razgovorljivi, a ono najbitnije za emisiju - vrlo skladni u izazovima. Iako u prvom, odnosno vožnji automobila nisu briljirali, u drugom su bili među najboljima. Nataša i Dario su za RTL.hr ispričali su ponešto o sebi, zašto su se prijavili u emisiju 'Superpar' i imaju li taktiku.

"Dario, kada sam ga upoznala, bio je dosta tih i povučen. Nije bio baš takav da bi sa svakom djevojkom razgovarao. Nije bio baš komunikativan i baš sam vidjela da je dobar, a to mi je najbitnije. Počeli smo živjeti zajedno nakon tri mjeseca veze, a nakon šest mjeseci sam ostala trudna. Oženili smo se i došla je kćer. Kako je bilo tada, tako je dan danas. Nekad ne treba razmišljati o tome koliko ste zajedno jer možeš s nekime biti deset godina i možete se rastati. To se ne odražava na vaš brak nego je bitno kakva si osoba. Taj emotivni dio, ta ljubav nas veže…", rekla je Nataša, koja je uvjerena u to da dugovječnost braka i veze nije garancija za uspjeh.

"Prijatelji su nam, kada smo rekli da smo se prijavili u Superpar, rekli da moramo vježbati, da će nam oni napraviti upitnike, a mi smo sjedili i smijali se. Međutim, tako stvari ne ide po planu. Jednostavno nismo imali vremena ni volje išta raditi, niti se pripremati. Čak sam i bila za to da vježbamo, ali moj Dario ne. On je bio skeptičan, ja sam ga nagovorila da idemo u show. Na prvu mu nije bilo stalo toliko da dođe u emisiju jer on nije takva osoba da se javno eksponira, da se uklopi u velikom društvu i sve mu je to bila velika nepoznanica. Jako je dugo dvojio bi li išao i zapravo se situacija svela na to idemo li ili ne. Odlučili smo da kako bude - bit će", rekla je Nataša i u razgovoru za RTL.hr potvrdila kako im nimalo nije žao što su u showu.

