Martina i Ismael

Ismael je vidio njezin video na TikToku, potražio Martinu na Instagramu, a vrlo brzo su shvatili da su idealni jedno za drugo i već su sedam mjeseci zajedno, a odnedavno i žive skupa. Budući da su oboje mladi i vrlo angažirani u svojim poslovnim pothvatima, iz svog odnosa crpe energiju i inspiraciju. Također, jedno drugome su velika podrška jer najbolje razumiju posao kojim se bave, a velika su im pomoć i Ismaelova braća koja su također influenceri.

Karmela i Tomislav

Upoznali su se u studentskom domu u Splitu i nakon kratkog prijateljskog druženja započeli vezu koja traje već četiri godine. Sada žive u Osijeku, u kući s Tomislavovom majkom. Karmela je po zanimanju kemijska inženjerka, Tomislav profesor kineziologije, a oboje se bave bodybuildingom, Tomislav čak na prilično visokoj natjecateljskoj razini! Karmela se počela baviti bodybuildingom prije nego što ga je upoznala, pa je to uistinu bio sretan spoj.

Nataša i Dario

Njihov je stav da je lakše kad imate pozitivan stav u životu i da treba probati sve, a ne lako odustajati jer se tako lakše nositi s brojnim izazovima. Nakon što su se suočili sa zdravstvenim problemima svoje kćerkice Nataša i Dario okrenuli su se alternativnom liječenju svog djeteta i još jednom pokazali da su dobri u rješavanju životnih izazova i da razmišljaju izvan okvira. Nataša je trenutno nezaposlena dok Dario radi u tvornici kave kao tehničar za mehatroniku.

Tea i Srećko

Njihova je ljubavna priča također zanimljiva zato što se Tea Srećku obratila putem društvenih mreža, a prvi su se put sreli za jednu Noć vještica. Prethodno su živjeli s njezinim roditeljima i iskreno kažu kako je bilo jako izazovno iskustvo i jedva su čekali da se to promijeni. Njihov se brak dramatično poboljšao nakon što su se uselili u vlastiti dom. Tei i njihovoj djeci Srećko je veliki oslonac u život, no voljela bi da ne bude toliko opterećen poslom nego da češće negdje i otputuju.

Verica i Dragan

Kad ih pitate o njihovoj vezi, nesvjesno se počnu smiješiti i nabrajati zašto su presretni što su imali toliko sreće da sretnu jedno drugo. Dragan kaže da je on zen tip, a Verica temperamentnija dok će ona u šali prigovarati kako je najviše živcira što se ona voli svađati, a on ne. Otkrivaju da je njihov odnos energičan, uzbudljiv, napet, strastven i pun ljubavi i da baš sve rade zajedno jer tako to izgleda kad se spoje srodne duše.

Anamarija i Drago

Anamarija (36) i Drago Tukara (27) iz Babine Grede upoznali su se kada je on došao kao klijent u banku u kojoj je ona tada radila. Anamariji se na prvi pogled svidio devet godina mlađi muškarac, no zbog razlike u godinama, njihove obitelji isprva nisu vjerovale u ovu vezu. Nakon prvog susreta Drago se preselio u Švedsku i u Hrvatsku se vratio tek nakon nekoliko mjeseci, a jedan od razloga njegova povratka bila je upravo njegova sadašnja supruga s kojom je šest godina u braku. Anamarija sada radi asistentica u nastavi, a Drago u tvrtki koja se bavi proizvodnjom i instalacijom PVC stolarije.

Meri i Davor

Upoznali su se u osječkom studentskom domu, njihova je ljubav počela uz sok od koprive, a sada su u braku 29 godina! Davor je odrastao uz baku jer mu je otac poginuo na motoru dok je bio beba, a majka je ostavila njega i brata, a nevolje su se nastavile i nakon što je upoznao Meri jer je počeo rat. Davor je otišao u vojsku, a trudna Meri u strahu ga je čekala. Nakon njegova povratka vjenčali su se i na isti dan dobili prvo dijete. Meri i Davor imaju četvero djece, najmlađe ima 13 godina i ponosni su baka i djed dvoje unučadi i jako su posvećeni svojoj obitelji.

Veronika i Maksimilian

Njih su dvoje zanimljiv i simpatičan mladi par koji se dosta razlikuje od većine ostalih parova. Naime, Velikogoričanin Maximilian je profesionalni Spider-Man, često se odijeva u kostim popularnog superheroja i tako uveseljava djecu na raznim događanjima! Po zanimanju je vatrogasac, bavi se humanitarnim radom, u slobodno vrijeme planinari i pravi je ovisnik od adrenalinu.

Anamarija i Filip

Naime, oboje su željeli ići u vojsku tako da se Filip dobrovoljno prijavio za služenje vojnog roka, no Anamarijini roditelji nisu blagonaklono gledali na to tako da je ona naposljetku upisala policijsku akademiju i specijalizirala se u području kriminalistike. No kad je završila fakultet, razočarana sustavom, počela je raditi u službi za korisnike, a imaju i privatan biznis - uz pomoć roditelja i supruga počela se baviti organizacijom vjenčanja na vlastitom imaju, gdje su organizirali i svoje vjenčanje, a Filip radi i kao vozač.

Azelma i Ismet

Azelma trenutačno radi kao spremačica u centru za socijalni rad, a Ismet je po zanimanju bravar i povremeno odlazi na nekoliko mjeseci raditi u Njemačku. Ismet za sebe kaže da je vječno dijete, često mu je zabava na prvome mjestu i priznaje da ne zna baš baratati novcem, što ponekad dovodi do razmirica među njima tako da Azelma vodi glavnu riječ kada je u pitanju vođenje kućanstva.

