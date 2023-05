Urnebesan izazov natjerat će vas na smijeh: Sumo-borci 'Superpara' ne posustaju i kada se ozlijede

Karmela i Tomislav su u posljednjem izazovu baš nastradali, ali ono što je najbitnije - izvukli su se kao pobjednici. To im je omogućilo dugoiščekivani imunitet zbog čega su se spasili od eliminacija. U eliminacijama su zato završili Davor i Meri i u konačnici napustili 'Superpar'. Uz to, zadobili su i ozljede na poligonu. No, najbitnije je da su se dobro zabavili, a to se svakako ostvarilo. Vjerujemo da je tako bilo i gledateljima, dok su pratili ove neizvjesne borbe.

"Izbacili ste ih iz studija", rekao je Enis Karmeli i Tomislavu. Ovaj im je izazov baš sjeo. Izgurali su i Azelmu i Ismeta, koji su također zbog toga završili u eliminacijama.

"Izborili ste se krvavo. Čestitke. Svaka čast", rekao im je Enis nakon osvojenog izazova. Karmela i Tomislav nisu skrivali sreću zbog uspjeha, koji se dogodio nakon nekoliko tjedana u showu. Nikad nije kasno!

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.