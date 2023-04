Verica i Dragan stižu u 'Superpar': 'Imali smo sreće jer smo pronašli jedno drugo'

No u finalu njihovo jelo nije bilo dovoljno dobro za pobjedu da bi potom bili najbolji kuhari u božićnom specijalu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' i poslije toga otvorila su im se mnoga kulinarska vrata. Dragan je nakon sudjelovanja u showu otvorio Gastro klub dok se Verica posvetila obiteljskom poslu, vlasnica je doma za umirovljenike, a nedavno su otvorili i fitness centar. Gastroklub je ponekad i mjesto gdje se pripremaju jela za socijalno osjetljive i starije osobe, a ovo je samo jedna od akcija koju je pokrenuo taj pomalo neobičan par prepoznatljiv po svom stilu. Verica i Dragan roditelji su dvoje djece i premda su jako zaposleni, trude se maksimalno vremena provesti s njima.

Superpar Foto: Superpar

A kad ih pitate o njihovoj vezi, nesvjesno se počnu smiješiti i nabrajati zašto su presretni što su imali toliko sreće da sretnu jedno drugo. Dragan kaže da je on zen tip, a Verica temperamentnija dok će ona u šali prigovarati kako je najviše živcira što se ona voli svađati, a on ne. Otkrivaju da je njihov odnos energičan, uzbudljiv, napet, strastven i pun ljubavi i da baš sve rade zajedno jer tako to izgleda kad se spoje srodne duše.