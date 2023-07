FOTO Verica iz 'Superpara' opet oduševila novom frizurom, no Dragan nije zadovoljan: 'Podsjećam ga na predatora'

"Meni su odlične, a nekome nisu. Taj netko je moj muž koji je rekao da ga podsjećam na predatora. Ali, kako god, ja sam sretna i zadovoljna. Baš sam si lijepa", rekla je Verica Jovanović na društvenim mrežama o svojoj novoj frizuri. Poznato je kako ova bivša kandidatkinja 'Superpara' voli eksperimentirati s frizurama pa se ovoga puta odlučila na pletenice. "Radim ih godinama, ovo je najbolja frizura za ljeto. Vjerujte, probajte. Izdrže mi do tri mjeseca. Savršene su", dodala je. U showu je nerijeko mijenjala svoje perike, a time je zarazila i druge kandidatkinje. "Dugo godina nosim perike, volim promjene frizura. Beyonce ima Sashu Fierce kao svoj alter ego, a tako je to možda drugi dio mene. Osjećam se lijepo s njima. Ljudi oko mene su to lijepo prihvatili, sto puta sam perike posuđivala za raznorazne aktivnosti. To nije ništa novo", rekla je tada Verica za RTL.hr.