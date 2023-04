Verica i Dragan nisu se snašli u prvim izazovima 'Superpara', a najviše su podbacili kada je bila riječ o tome što ona voli. Koji joj je najdraži cvijet, pjesma, gdje bi željela otputovati? Dragan se jednostavno nije mogao sjetiti odgovora. Je li to zbog pritiska ili neznanja? Sad je nebitno, no jasno je kako mu je to supruga zamjerila.

"Definitivno sam mogao bolje. To su pitanja na koja sam trebao znati odgovor. No tu je dugo godina zajedno, široka je lepeza toga", pravdao se Dragan, no Verica nije imala previše sluha za njegove izjave.

"Mislila sam da smo gotovi za 46 sekundi", rekla je tek kratko. Draganuje bio žao što je razočarao Vericu, ali sutra je novi dan i novi izazov.

"Definitivno je ljuta kada ne priča, još i oči probijaju", rekao je.

